Piłka nożna. Silna reprezentacja szczecińskiego Stowarzyszenia Iskierka

Podczas zwycięskiego meczu Pogoni Szczecin z Koroną Kielce piłkarzy na stadion wyprowadziły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Zdrojach oraz podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”. To kolejna odsłona kampanii Stadiony bez Barier, która ma na celu zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do przychodzenia na mecze oraz promocję polskich stadionów jako miejsc bezpiecznych i otwartych na kibiców.



W sobotnim meczu gospodarze pokazali czym jest prawdziwa gra zespołowa i wiara w wygraną. Pogoń Szczecin przerwała serię czterech porażek z rzędu i awansowała na dziesiąte miejsce w tabeli. Być może szczęście piłkarzom przyniosła wyjątkowa reprezentacja dzieci wyprowadzających swoich idoli na murawę. W ramach ogólnopolskiej akcji „Stadiony bez barier” zorganizowanej lokalnie przez Szczecińskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Kibiców „Sektor 24” swoich idoli na boisko wyprowadziły niepełnosprawne dzieci ze Szkoły Specjalnej w Zdrojach oraz podopieczni Stowarzyszenia „Iskierka”.



- To wyjątkowa okazja, żeby sportowa społeczność naszego miasta mogła spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i przełamać barierę lęku i niepewności, a dla dzieci – wielka przygoda, by uczestniczyć w tak wspaniałym i pełnym emocji wydarzeniu sportowym – mówi Magdalena Seidler-Kumor – prezes Stowarzyszenia Iskierka. Dodatkową atrakcją dla podopiecznych było zwiedzanie szatni piłkarskiej, poznanie ich sportowych bohaterów, a później wspólne kibicowanie wraz z swoimi opiekunami.



Stadiony bez barier to wspólna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy, Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, organizacji zrzeszających kibiców oraz klubów uczestniczących w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna 1. Ligi. Głównym celem akcji jest promocja polskich stadionów jako miejsc bezpiecznych i otwartych dla wszystkich kibiców, niezależnie od stanu zdrowia, dysfunkcji czy specjalnych potrzeb, a także zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do przychodzenia na mecze. ©℗

Magdalena Klyta