Czwartek, 28 maja 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Sam Greenwood opuścił Szczecin!

Data publikacji: 27 maja 2026 r. 21:14
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2026 r. 21:22
Piłka nożna. Sam Greenwood opuścił Szczecin!
Mecz z Piastem Gliwice na Twardowskiego był jedynym bardzo dobrym występem Sama Greenwooda w barwach Pogoni. Fot. Pogoń Szczecin SA  

Angielski 24-letni piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Sam Greenwood, który z Dumą Pomorza ma podpisany kontrakt do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon, prawdopodobnie już więcej nie zagra w granatowo-bordowych barwach!

REKLAMA

Pomocnik nie sprostał wymaganiom polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej i wiosną grał coraz rzadziej, a miał też pewne problemy zdrowotne, więc prawdopodobnie będzie kontynuował karierę w swoim rodzinnym kraju, być może w Blacburn Rovers, Wrexham lub w Bristolu City. Zawodnik Szczecin opuszczał w wielkim pośpiechu i nazwijmy, że uczynił to „po angielsku", choć ekskluzywne mieszkanie miał wynajęte jeszcze do września... ©℗ 

(mij)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA