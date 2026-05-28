Piłka nożna. Sam Greenwood opuścił Szczecin!

Mecz z Piastem Gliwice na Twardowskiego był jedynym bardzo dobrym występem Sama Greenwooda w barwach Pogoni. Fot. Pogoń Szczecin SA

Angielski 24-letni piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Sam Greenwood, który z Dumą Pomorza ma podpisany kontrakt do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon, prawdopodobnie już więcej nie zagra w granatowo-bordowych barwach!

REKLAMA

Pomocnik nie sprostał wymaganiom polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej i wiosną grał coraz rzadziej, a miał też pewne problemy zdrowotne, więc prawdopodobnie będzie kontynuował karierę w swoim rodzinnym kraju, być może w Blacburn Rovers, Wrexham lub w Bristolu City. Zawodnik Szczecin opuszczał w wielkim pośpiechu i nazwijmy, że uczynił to „po angielsku", choć ekskluzywne mieszkanie miał wynajęte jeszcze do września... ©℗

(mij)

REKLAMA