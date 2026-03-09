Piłka nożna. SALOS w Głogowie i Zelowie. Zimowe obozy sportowo-wychowawcze

Szczecińscy młodzi piłkarze na zimowym zgrupowaniu. Fot. SL SALOS Szczecin

Ponad 270 młodych piłkarzy Stowarzyszenia Lokalnego SALOS Szczecin wzięło udział w zimowych obozach sportowo-wychowawczych w Głogowi i Zelowie, gdzie trenowali i wypoczywali pod opieką doświadczonej kadry szkoleniowej.



Na zgrupowanie do Głogowa pojechali juniorzy młodsi, trampkarze młodsi, orliki młodsze i żaki starsze, a na obóz do Zelowa udali się występujący w Centralnej Lidze Juniorów do lat 15 trampkarze starsi, którzy podczas minionego weekendu zainaugurowali rundę wiosenną, w derbach grodu Gryfa pokonując na wyjeździe Football Akademię aż 4:0, a oprócz nich w Zelowie do sezonu przygotowywali się juniorzy młodsi, młodziki starsze, młodziki młodsze i orliki starsze.



- To był to bardzo pracowity i intensywny czas. Na miejscu mieliśmy do dyspozycji bardzo dobre warunki do urozmaiconych zajęć treningowych - powiedział Mariusz Lewandowski, wiceprezes do spraw finansowych w szczecińskim SALOS-ie. - Każdego dnia skupialiśmy się na rozwoju umiejętności indywidualnych, działaniach grupowych oraz współpracy zespołowej, co w piłce nożnej jest szczególnie ważne. Nie zabrakło także czasu na integrację i wspólną zabawę i między innymi świetnie spędziliśmy czas podczas wyjazdu na basen. Oprócz tradycyjnych dwóch treningów dziennie, rozegraliśmy wartościowe gry kontrolne, w tym z tak znakomitymi firmami, jak z Rakowem Częstochowa, Miedzią Legnica, SMS-em Łódź, czy GKS-em Bełchatów. Rozegrane piłkarskie sparingi pozwoliły naszej młodzieży zebrać kolejne cenne doświadczenia meczowe i wierzymy, że wykonana praca przyniesie efekty w nadchodzących meczach i turniejach. (mij)

