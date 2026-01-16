Piłka nożna. Rywale Jagiellonii i Lecha w Lidze Konferencji Europy

Piotr Parzyszek z czasów gry na Twardowskiego. Fot. Pogoń Szczecin SA.

W piątek w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji Europy, a w fazie pucharowej znalazły się aż 3 polskie drużyny! Jagiellonia Białystok zmierzy się na tym etapie rozgrywek z włoską Fiorentiną i Jaga pierwsze spotkanie rozegra w Polsce. W przypadku awansu do 1/8 finału, Jagiellonia zagra z RC Strasbourg (Francja) lub Rakowem Częstochowa, który jest już w 1/8 finału ze względu na zajęcie II miejsca w fazie ligowej.

Lech Poznań zmierzy się w 1/16 finału z fińskim Kuopion Palloseura, a Kolejorz pierwsze spotkanie rozegra na wyjeździe. W klubie z Finlandii jeszcze do niedawna występował były napastnik Pogoni Szczecin Piotr Parzyszek, który w rundzie jesiennej zakończonego sezonu fińskiej ekstraklasy wystąpił w 13 spotkaniach i strzelił 7 goli, a z drużyną KuPS zdobył mistrzostwo Finlandii, zaś kontrakt rozwiązał przed dwoma tygodniami (31 grudnia 2025 roku). W przypadku awansu do 1/8 finału Lech zagra z Rayo Vallecano Madryt (Hiszpania) lub Szachtarem Donieck (Ukraina).

Mecze 1/16 finału LKE odbędą się 19 i 26 lutego.

(mij)

