Piłka nożna. Ruszyła IV liga. Dąb górą w Policach

Podczas minionego weekendu rozegrano pierwszą tegoroczną kolejkę piłkarskiej IV ligi, a szczecińskie zespoły walczyły na wyjazdach ze zmiennym szczęściem, bo Hutnik wygrał w Stargardzie z rezerwami Błękitnych 1:0, a Jeziorak Załom w hokejowych rozmiarach 3:6 uległ w Dygowie Raselowi.

Odwiedziliśmy Police, gdzie piłkarze Chemika przegrali na własnym boisku z Dębem Dębno 1:2 (1:1); 0:1 Rymar (10), 1:1 Dąbrowski (37), 1:2 Filipowicz (58).



Przed spotkaniem oba zespoły wyszły na murawę z banerem „Nie dla Wojny” i flagą Ukrainy. W ten sposób oba zespoły oraz kibice chcieli oddać hołd walczącej Ukrainie. Podczas spotkania zbierano też najpotrzebniejsze artykuły dla potrzebujących.



Początek meczu należał zdecydowanie do polickiego zespołu i już po zaledwie czterech minutach gry chemicy powinni wyjść na prowadzenie. Sytuacji sam na sam z Banasiem nie wykorzystał jednak Szala. Chwilę później policzanie po rzucie rożnym i strzale Janickiego zdobyli bramkę na 1:0, lecz sędzia jej nie uznał. W 10. minucie po rzucie rożnym goście obieli prowadzenie po strzale Rymara. Żółto-zieloni próbowali odrobić stratę jednak i w 37. minucie po błędzie bramkarza z Dębna bramkę na 1:1 zdobył Dąbrowski. Po przerwie nadal więcej z gry mieli policzanie, którzy śmielej zaatakowali i mieli dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki. W obu przypadkach drużynę Dębu ratowały interwencje Banasia. W 58. minucie Filipowicz zdobył bramkę na wagę zwycięstwa dla Dębna. Do końca meczu gospodarze próbowali zdobyć bramkę wyrównującą, jednak to im się nie udało i ostatecznie po dobrym meczu chemicy przegrali.

W meczach drużyn z czołówki tabeli, pierwsza trójka grała na swych stadionach i solidarnie zwyciężyła. Liderująca Flota Świnoujście rozgromiła Inę Goleniów 7:2, wiceliderująca Vineta Wolin wygrała z Olimpem Gościno 3:0, a trzecia Gwardia Koszalin pokonała GKS Manowo 1:0. A oto pozostałe wyniki pierwszej tegorocznej kolejki: Darłovia - Zefir 0:0, Orzeł - MKP Szczecinek 3:3 i Sokół - Wieża 0:1. (mij)

1. Flota Świnoujście 52 72-12 16 4 0

2. Vineta Wolin 50 58-11 16 2 2

3. Gwardia Koszalin 41 38-10 12 5 2

4. Dąb Dębno 41 49-33 13 2 5

5. Biali Sądów 34 45-26 10 4 5

6. Orzeł Wałcz 32 39-31 9 5 6

7. Hutnik Szczecin 32 40-25 9 5 6

8. Wieża Postomino 32 33-26 9 5 6

9. MKP Szczecinek 32 55-35 9 5 6

10. Darłovia Darłowo 29 33-32 8 5 7

11. Chemik Police 27 47-55 8 3 9

12. Olimp Gościno 24 29-44 7 3 10

13. Rasel Dygowo 20 32-61 6 2 12

14. Błękitni II Stargard 19 41-54 5 4 11

15. Jeziorak Załom 19 36-58 5 4 11

16. Ina Goleniów 18 27-53 5 3 12

17. GKS Manowo 18 25-42 5 3 12

18. Sokół Karlino 16 26-44 3 7 10

19. Pogoń Połczyn Zdrój 9 21-65 2 3 14

20. Zefir Wyszewo 9 19-48 1 6 12