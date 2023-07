Piłka nożna. Runjaic przedłużył kontrakt z Legią

Kosta Runjaic ma być trenerem Legii jeszcze przez trzy lata. Fot. PAP/Leszek Szymański

Niemiecki trener, 52-letni Kosta Runjaic przedłużył do 30 czerwca 2026 roku kontrakt z Legią Warszawa - poinformował klub piłkarskiego wicemistrza Polski. Do czerwca zeszłego roku był on trenerem Pogoni Szczecin.



Runjaic został szkoleniowcem Legii w czerwcu 2022 roku. Prowadzony przez niego zespół zdobył 20. w historii klubu Puchar Polski i 5. Superpuchar, a rozgrywki ekstraklasy zakończył na drugim miejscu i wystąpi w eliminacjach Ligi Konferencji.

Niemiecki szkoleniowiec dotychczas prowadził drużynę w 42 meczach, z których wygrał 23, notując średnią dwóch punktów na mecz w rozgrywkach ligowych.

"Doceniamy przede wszystkim rozwój sportowy drużyny, ale również rozwój indywidualny wielu zawodników, dzięki któremu wzrosła ich wartość. Trener Runjaic objął zespół w okolicznościach, które wymagały umiejętności budowania relacji i wygenerowania odpowiedniej energii w zespole, co było tak samo ważne jak odpowiednie przygotowanie piłkarzy i znalezienie dla nich odpowiedniego modelu gry. Otwartość i duże zaangażowanie trenera w sprawy klubu, który zapewnia drużynie i sztabowi doskonałe warunki, świadczą o poczuciu wzajemnej odpowiedzialności. Życzę Koście sukcesów w dalszej pracy w Legii" - powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, cytowany w klubowym komunikacie.

Przed zatrudnieniem w Legii Runjaic przez 4,5 roku prowadził Pogoń Szczecin, z którą dwukrotnie zajął miejsce na podium mistrzostw Polski. Wcześniej pracował m.in. w występujących na poziomie 2. Bundesligi 1. FC Kaiserslautern, TVS 1860 Monachium i MSV Duisburg. (PAP)

