Piłka nożna. Roszady portowców, czyli Piotrowski zagra z Delewem, a Lis w Motorze

Młody obrońca występującej w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Jakub Lis w sezonie 2022/23 będzie reprezentował barwy II-ligowego Motoru Lublin, gdyż został wypożyczony na rok.

20-latek przyszedł na świat 14 stycznia 2002 roku. Pochodzi z Wielkopolski. Jego pierwszym klubem był Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Następnie przez 1,5 roku szkolił się w Akademii Lecha Poznań. Wiosną 2017 roku, w wieku 16 lat, przeniósł się do Akademii Pogoni. Dotychczas występował w II zespole, a także rezerwach naszego klubu. Dla Pogoni Szczecin II rozegrał 49 meczów, w których strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty. Prawy obrońca rozpoczął przygotowania do sezonu 2022/23 wraz z pierwszą drużyną portowców. Trener Jens Gustafsson zaprosił go między innymi na ostatni obóz do Opalenicy. W styczniu 2021 roku przedłużył swój kontrakt z Pogonią do czerwca 2024 roku. Umowa zawarta z Motorem Lublin nie zawiera opcji transferu definitywnego zawodnika przez drużynę z województwa lubelskiego.

Były defensywny pomocnik Pogoni Jakub Piotrowski został nowym zawodnikiem bułgarskiego ekstraklasowego Łudogorca Razgrad. 24-letni pomocnik w ostatnim sezonie wystąpił w 28 spotkaniach i zdobył jednego gola w barwach niemieckiej II-ligowej Fortuny Düsseldorf 1895. Łudogorec jest liderem bułgarskiej ekstraklasy, a w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z chorwackim GNK Dinamo. Zawodnikiem bułgarskiego klubu jest były portowiec Spas Delew.

(mij)