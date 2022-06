Piłka nożna. Robert Dymkowski trenerem ekstraligowej Pogoni

Od nowego sezonu Pogoń Szczecin będzie grała również w Ekstralidze piłkarek nożnych, przejmując miejsce w lidze i zawodniczki od Olimpii Szczecin, a nowym trenerem żeńskiej drużyny został 52-letni Robert Dymkowski, jeden z najwybitniejszych i najskuteczniejszy piłkarz w historii klubu (razem z Marianem Kielcem zdobyli po 120 goli).

- Jestem wdzięczny, że mogłem wrócić do Pogoni - powiedział po podpisaniu rocznego kontraktu Robert Dymkowski. - Po raz pierwszy wstąpię w rolę trenera seniorskiego zespołu kobiet. Jest to dla mnie nowe wyzwanie. Projekt, w którym będę uczestniczył, wydaje się być długofalowy. Mam zamiar wykorzystać swoje dwudziestoletnie doświadczenie i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele. Teraz czeka nas krótki, ale intensywny okres przygotowania do rozgrywek kobiecej Ekstraligi.

Na początku lipca piłkarki rozpoczną okres przygotowawczy do sezonu, a Ekstraliga kobiet wystartuje w drugi weekend sierpnia. (mij)