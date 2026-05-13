Piłka nożna. Rezerwy Portowców zagrożone

Czy doświadczony kapitan Adam Frączczak poprowadzi młodszych kolegów do zwycięstwa? Fot. Ryszard PAKIESER

Dziś będziemy mieli na zachodniopomorskich boiskach piłkarską ligową środę, bo odbędą się pełne kolejki III i IV ligi, a ponadto nastąpi odrabianie zaległości w Klasie Okręgowej.

W III lidze rezerwy szczecińskiej Pogoni, które są mocno zagrożone spadkiem, podejmą na Karłowicza silną Elanę Toruń, a na Stadionie Leśnym w Niechorzu dojdzie do wojewódzkich derbów, w których zdegradowane już Wybrzeże Rewalskie Rewal zmierzy się z Flotą Świnoujście. KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard podejmie u siebie Lipno Stęszew, a Błękitni Stargard zagrają na wyjeździe z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Wszystkie mecze z udziałem zachodniopomorskich zespołów rozpoczną się o godz. 17.

W IV lidze najciekawiej zapowiada się mecz na Skolwinie, gdzie o godz. 18 w pojedynku sąsiedzkich klubów Świt II Szczecin podejmie Chemika Police. O tej samej porze odbędą się mecze: Biali Sądów - Astra Ustronie Morskie, Błękitni II Stargard - Mechanik Bobolice, Gwardia Koszalin - Sparta Gryfice, Ina Goleniów - Darłovia Darłowo, Ina Elektrobim Ińsko - Bałtyk Koszalin, Dąb Dębno zagra z Orłem Wałcz o godz. 18.30. Mirand Szczecin wyjazdowy mecz wygra walkowerem 3:0, bo AP Gavia Choszczno wycofała się z rozgrywek.

W Klasie Okręgowa w Grupie 2 na Stołczynie o godz. 19 dojdzie do szczecińskich derbów, bo w zaległym meczu na Nehringa Hutnik zagra z Arkonią. ©℗ (mij)

