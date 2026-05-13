Piłka nożna. Rezerwy Portowców zagrożone

Dziś będziemy mieli na zachodniopomorskich boiskach piłkarską ligową środę, bo odbędą się pełne kolejki III i IV ligi, a ponadto nastąpi odrabianie zaległości w Klasie Okręgowej.
W III lidze rezerwy szczecińskiej Pogoni, które są mocno zagrożone spadkiem, podejmą na Karłowicza silną Elanę Toruń, a na Stadionie Leśnym w Niechorzu dojdzie do wojewódzkich derbów, w których zdegradowane już Wybrzeże Rewalskie Rewal zmierzy się z Flotą Świnoujście. KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard podejmie u siebie Lipno Stęszew, a Błękitni Stargard zagrają na wyjeździe z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Wszystkie mecze z udziałem zachodniopomorskich zespołów rozpoczną się o godz. 17.
W IV lidze najciekawiej zapowiada się mecz na Skolwinie, gdzie o godz. 18 w pojedynku sąsiedzkich klubów Świt II Szczecin podejmie Chemika Police. O tej samej porze odbędą się mecze: Biali Sądów - Astra Ustronie Morskie, Błękitni II Stargard - Mechanik Bobolice, Gwardia Koszalin - Sparta Gryfice, Ina Goleniów - Darłovia Darłowo, Ina Elektrobim Ińsko - Bałtyk Koszalin, Dąb Dębno zagra z Orłem Wałcz o godz. 18.30. Mirand Szczecin wyjazdowy mecz wygra walkowerem 3:0, bo AP Gavia Choszczno wycofała się z rozgrywek.
W Klasie Okręgowa w Grupie 2 na Stołczynie o godz. 19 dojdzie do szczecińskich derbów, bo w zaległym meczu na Nehringa Hutnik zagra z Arkonią. ©℗ (mij)