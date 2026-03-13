Piłka nożna. Rezerwy Pogoni uległy półfinaliście Pucharu Polski

Trener Portowców Marek Safanów pracował wcześniej m.in. w szczecińskiej szkole piłkarskiej FASE

W piłkarskiej III lidze rezerwy szczecińskiej Pogoni uległy na wyjeździe bydgoskiemu półfinaliście Pucharu Polski, który walczy też o awans do II ligi.

ZAWISZA Bydgoszcz - POGOŃ II Szczecin 2:1 (2:1); 0:1 Bartosz Kuśmierczyk (3), 1:1 Wojciech Szumilas (39), 2:1 Sebastian Golak (44).

- Szybko uzyskaliśmy prowadzenie i długimi fragmentami kontrolowaliśmy przebieg boiskowych wydarzeń, lecz zabrakło nam szczęścia - powiedział trener Pogoni II Marek Safanów. - stworzyliśmy sobie mnóstwo tak zwanych 100-procentowych okazji, a najlepsze sytuacje mieli: Musa Juwara, Kacper Stanowski, Natan Waligóra i Adam Frączczak. Z ekstraklasowiczów, oprócz Juwary, wystąpili jeszcze: Kuba Bochniarz, Jacek Czapliński, Natan Ława oraz Igor Brzyski.

BŁĘKITNI Stargard - CARTUSIA Kartuzy 3:0 (1:0); 1:0 Piotr Delner (5), 2:0 Piotr Delner (65), 3:0 Kacper Zaborski (70).

Stargardzianie szybko objęli prowadzenie i wygrali po dwóch golach Delnera, a końcowy wynik ustalił były Portowiec Zaborski.

FLOTA Świnoujście - VICTORIA Września sobota godz. 15

na boisku OSiR Warszów



WDA Świecie - POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard sobota godz. 12

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - LIPNO Stęszew sobota godz. 13

w Pobierowie

(mij)

