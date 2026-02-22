Niedziela, 22 lutego 2026 r. 
Piłka nożna. Rezerwy Pogoni uległy Lechii
W piłkarskiej grze kontrolnej, na bocznym boisku przy ul. Twardowskiego bez udziału publiczności, w niedzielny wieczór III-ligowe rezerwy Portowców po wyrównanym meczu uległy liderowi Grupy 3 III ligi.

Piłkarski sparing: POGOŃ II Szczecin - LECHIA Zielona Góra 0:1 (0:0); 0:1 Przemysław Bargiel (70).

W drużynie trenera Marka Safanowa wystąpiło dwóch piłkarzy, którzy w sobotę weszli na boisko w drugiej połowie wygranego ekstraklasowego pojedynku z Górnikiem w Zabrzu, a byli to Kacper Smoliński i Jan Biegański. Zagrał też Jacek Czapliński, który w sobotę na Górnym Śląsku siedział na ławce rezerwowych. W bramce grał zaś Axel Holewiński, któremu po rundzie jesiennej skrócono wypożyczenie w I-ligowej Polonii Bytom, a zimą przesunięto golkipera z pierwszej do drugiej drużyny. Nie wystąpił natomiast odsunięty do rezerw Musa Juwara, który na razie nie uczestniczył w ani jednym treningu III-ligowców... ©℗ (mij)

