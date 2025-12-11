Piłka nożna. Rewalandia na start

Od piątku rusza kolejna edycja Rewalandii, jednego z największych ogólnopolskich turniejów piłki nożnej dla młodzieży, który odbędzie się w Rewalu.

W wydarzeniu wezmą udział drużyny z całego kraju, w tym akademie i szkółki piłkarskie szkolące młodych zawodników. Organizatorzy podkreślają, że impreza łączy rywalizację, pasję i atmosferę rodzinnego święta futbolu.

Patronem turnieju jest Stanisław Mamiński, wybitna postać lokalnego sportu, której działalność na rzecz młodych sportowców pozostaje wciąż inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Podczas trzech dni rozgrywek przewidziano mecze z udziałem topowych akademii oraz spotkania z organizatorami i trenerami.

Turniej będzie się odbywać w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu w dniach 12–14 grudnia 2025 r. Jego organizatorzy to Gmina Rewal oraz Wybrzeże Rewalskie Rewal.

