Piłka nożna. Reprezentant USA w Pogoni!

Reprezentant USA Kellyn Acosta został nowym piłkarzem ekstraklasowej Pogoni Szczecin i związał się z naszym klubem umową ważną do 30 czerwca 2027 roku, z opcją jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Kellyn Acosta urodził się 24 lipca 1995 roku w Plano, w stanie Teksas. Jest wychowankiem FC Dallas, w barwach którego zadebiutował w MLS w 2013 roku. Na początku swojej kariery występował jako obrońca, jednak od 2014 roku gra już wyłącznie na pozycji defensywnego pomocnika. Zmiana pozycji okazała się kamieniem milowym w jego karierze. Acosta jako typowa „szóstka” stał się czołowym zawodnikiem na swojej pozycji w najwyższej lidze w Stanach Zjednoczonych.

Barwy rodzinnego FC Dallas piłkarz reprezentował do 2018 roku. W tym czasie wygrał z drużyną Lamar Hunt U.S. Open Cup, czyli Puchar USA, a także Supporters’ Shield, a więc Tarczę Kibiców, przyznawaną zespołowi, który wywalczył najwięcej punktów w sezonie zasadniczym. Był także w 2017 roku wybrany najlepszym piłkarzem w MLS. Przygodę z Dallas zakończył ze 139 występami, w których zdobył 13 goli i zanotował 9 asyst. W 2018 roku nowy piłkarz Dumy Pomorza został wytransferowany do Colorado Rapids. W tym klubie nadal był podstawowym zawodnikiem i miał wymierny wpływ w osiągane przez niego dobre wyniki w Konferencji Zachodniej. Barwy Granatowo-Błękitnych reprezentował do 2021 roku. Rozegrał w nich 82 mecze, w których zdobył 7 goli i zanotował 7 asyst.

W 2022 roku Acosta został zawodnikiem Los Angeles FC. Klubowi wymiernie pomógł zdobyć MLS Cup, a także Supporters’ Shield. Rozegrał dla niego 79 spotkań, w których strzelił 4 gole i dołożył do tego 5 asyst. Od 2024 roku nasz nowy piłkarz grał dla Chicago Fire. Pełnił w tym klubie rolę lidera i kapitana drużyny. Odszedł z niego z dorobkiem 58 meczów, a także 3 goli i 2 asyst.

Acosta to również etatowy reprezentant Stanów Zjednoczonych. Piłkarz reprezentował USA w zespołach do lat 17, 20 i 23. W pierwszej drużynie swojego kraju zanotował 58 meczów, w których strzelił 2 gole i dołożył do tego 5 asyst. W Pogoni będzie występował z numerem "3". (oprac. mij)

Fot. Pogoń Szczecin SA

