Piłka nożna. Reprezentant Szwecji w Pogoni?

Internetowy portal Transfermarkt podał, że ekstraklasowa Pogoń Szczecin zainteresowana jest pozyskaniem 26-letniego Szweda Rolfa Linusa Wahlqvist, który do tej pory 6 razy wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Jest to prawonożny stoper mierzący 185 cm, ale czasami występował także na prawej pomocy.

Poważniejszą sportową karierę rozpoczynał w juniorskich zespołach z miasta Norrköping, gdzie się urodził, a następnie trafił do pierwszej drużyny IFK Norrköping, skąd w lipcu 2018 roku przeszedł do niemieckiego Dynama Drezno, a w sierpniu 2020 roku powrócił do IFK Norrköping. Przymiarki do tego transferu można wiązać z osobą obecnego trenera portowców, Szweda Jensa Gustafssona...

(mij)