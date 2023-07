Piłka nożna. Reprezentant Kanady w III-ligowej Pogoni

Antoni Klukowski podpisał umowę z Dumą Pomorza. Fot. Pogoń Szczecin SA

16-letni piłkarz Antoni Klukowski, mający na swoim koncie występy w juniorskiej reprezentacji Kanady (a w lutym tego roku został powołany do reprezentacji Polski do lat 16), został zawodnikiem Pogoni Szczecin, podpisując umowę obowiązującą do końca czerwca 2026 roku. W rozpoczynającym się sezonie będzie trenował z drugim zespołem Pogoni występującym w III lidze.

Nowy portowiec urodził się we francuskim Lille i pochodzi z piłkarskiej rodziny, gdyż jego ojciec, Michael Klukowski zaliczył blisko 200 występów w barwach belgijskich RAA Louviéroise i Club Brugge, a także w klubach z Turcji i Cypru. Przez lata był również reprezentantem Kanady, rozgrywając dla swojego kraju 36 oficjalnych spotkań. Antoni Klukowski pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Escoli Varsovia. Grał też w dwóch hiszpańskich klubach: RCD Mallorca i CD Atletico Baleares. Ostatnie lata spędził w Warszawie, reprezentując barwy stołecznych klubów: Polonii i Legii, w której w poprzednim sezonie CLJM strzelił 6 bramek. (mij)