Piłka nożna. Reprezentant Armenii w Pogoni

Wiceliderująca w PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin pozyskała 23-letniego reprezentanta Armenii, pomocnika Vahana Bichakhchyana, który ostatnio występował w słowackim klubie MŠK Žilina. Kluby osiągnęły porozumienie w kwestii transferu definitywnego, a Ormianin podpisał ze szczecińskim klubem 3,5-letni kontrakt. Piłkarz już w poniedziałek rozpocznie treningi z Pogonią, a w nadchodzącym sezonie będzie grał z numerem „22" na koszulce.

Bichakhchyan urodził się 9 lipca 1999 roku w Gyumri. Mierzy 172 centymetry. Karierę zaczynał w miejscowym Shiraku. Mając 16 lat zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Armenii. Chwilę później, jeszcze przed 17. urodzinami, przeżył ze swoim klubem pierwszą przygodę w ówczesnym Pucharze UEFA i zdobył pierwszą bramkę w europejskich rozgrywkach. Przez dwa sezony zdobył z Shirakiem srebrny i brązowy medal mistrzostw kraju oraz wygrał Puchar Armenii. Następnie, latem 2017 roku, przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do MŠK Žilina i barwy tego klubu reprezentował nieprzerwanie przez 4,5 roku.

Na Słowacji ofensywny piłkarz wyrobił sobie bardzo dobrą markę. Dotąd rozegrał 60 spotkań w najwyżej klasie rozgrywkowej naszych południowych sąsiadów, w których zdobył 18 goli. Od ponad półtora sezonu jest wiodącą postacią MŠK. Poprzedni sezon zakończył z 11 bramkami i 5 asystami, a na półmetku obecnego ma w dorobku 6 goli i 7 asyst. Do jego dokonań w trwającym sezonie należy doliczyć świetną kampanię w UEFA Europa Conference League, gdzie w 8 spotkaniach strzelił 4 bramki, do których dołożył jedną asystę.

Osobny akapit stanowią występy 22-latka w reprezentacjach. Bichakhchyan to były wielokrotny reprezentant kraju w kategoriach juniorskich oraz U-21. We wrześniu 2020, niedługo po 21. urodzinach, zadebiutował w seniorskiej kadrze narodowej. Dotąd rozegrał w reprezentacji Armenii 11 spotkań (5 w Lidze Narodów, 4 eliminacyjne i 2 towarzyskie), w których zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Ostatni raz w kadrze zagrał w listopadzie 2021 roku w meczu eliminacyjnym z Macedonią Północną.

W grudniu 2021 roku Žilina przedłużyła kontrakt z Bichakhchyanem. Nowa umowa wiązała go ze słowackim klubem do końca grudnia 2023 roku.

- Nad pozyskaniem Vahana pracowaliśmy bardzo długo - mówi szef pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk. - Kilka razy oglądaliśmy go na żywo podczas jego meczów w poprzednim klubie, byliśmy nim zainteresowani jeszcze zanim przedłużył kontrakt z Žiliną. Bardzo cieszę się z tego, że udało nam się zamknąć negocjacje i sfinalizować ten ruch. Vahan ma w sobie bardzo dużo piłkarskiej jakości. Trzymam kciuki za to, by już od początku rundy wiosennej pokazywał jak najwięcej ze swoich umiejętności. Na pewno ma wszystko, by z miejsca wzmocnić rywalizację i stać się ważnym ogniwem Pogoni.

- Nie tak dawno dokonaliśmy rekordowego transferu wychodzącego, kiedy opuszczał nas Kacper Kozłowski - powiedział prezes szczecińskiego klubu Jarosław Mroczek. - Tu skala transakcji jest oczywiście inna, ale mogę powiedzieć, że dla Pogoni, pod względem sumy odstępnego, także będzie to rekordowy transfer.

Nominalnie zawodnik na boisku spełnia rolę środkowego, ofensywnego pomocnika. W klubie i reprezentacji grywał jednak również na obu skrzydłach, bądź w środku pola, ale jako bardziej cofnięty zawodnik.

W ostatnich dniach Bichakhchyan został wybrany do jedenastki rundy słowackiej ekstraklasy, a w plebiscycie na najlepszego armeńskiego piłkarza 2021 roku zajął 6. miejsce.

