Środa, 08 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Reprezentanci z Twardowskiego

Data publikacji: 08 października 2025 r. 08:11
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 08:11
Piłka nożna. Reprezentanci z Twardowskiego
Kamil Grosicki ponownie w kadrze. Fot. Ryszard PAKIESER  

Dawno na zgrupowaniach piłkarskich reprezentacji nie mieliśmy tak pokaźnej liczby zawodników ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Wyjechali na obozy kadr narodowych: Kamil Grosicki (reprezentacja Polski), Rajmund Molnar (reprezentacja Węgier), Hussein Ali (reprezentacja Iraku), Adrian Przyborek (reprezentacja Polski do lat 21), Dimitrios Keramitsis (reprezentacja Grecji do lat 21), Maciej Wojciechowski (reprezentacja Polski do lat 19) oraz Kuba Bochniarz i Kacper Berkowski (obaj reprezentacja Polski do lat 17).

Emocjonować się występami portowców w narodowych barwach będziemy mieli szansę zacząć już w środę. Tego dnia reprezentacja Polski do lat 19 z Maciejem Wojciechowskim w składzie zagra w ramach turnieju towarzyskiego z rówieśnikami z Chorwacji. Ostatnie, zaplanowane mecze w drużynach narodowych podczas październikowego okienka reprezentacyjnego nasi piłkarze mają w przyszły wtorek. (mij)

PLAN GIER I TRANSMISJI TV

Reprezentacja Polski: Kamil Grosicki
9 października (czwartek), Chorzów, g. 20.45, Polska - Nowa Zelandia, towarzysko (TVP 1, TVP Sport)
12 października (niedziela), Kowno, g. 20.45, Litwa - Polska, el. MŚ (TVP 1, TVP Sport)

Reprezentacja Węgier: Rajmund Molnar
11 października (sobota), Budapeszt, g. 18, Węgry - Armenia, el. MŚ (Polsat Sport 3)
14 października (wtorek), Lizbona, g. 20.45, Portugalia - Węgry, el. MŚ (Polsat Sport 1)

Reprezentacja Iraku: Hussein Ali
11 października (sobota), Dżudda, g. 21.30, Irak - Indonezja, el. MŚ
14 października (wtorek), Dżedda, g. 21.30, Arabia Saudyjska - Irak, el. MŚ

Reprezentacja Polski do lat 21: Adrian Przyborek
10 października (piątek), Katowice, g. 18, Polska - Czarnogóra, el. ME (TVP Sport)
14 października (wtorek), Jonkoping, g. 18, Szwecja - Polska, el. ME (TVP Sport)

Reprezentacja Grecji do lat 21: Dimitrios Keramitsis
10 października (piątek), Jena, g. 18, Niemcy - Grecja, el. ME
14 października (wtorek), Ryga, g. 16, Łotwa - Grecja, el. ME

Reprezentacja Polski do lat 19: Maciej Wojciechowski
8 października (środa), Medulin, g. 15.45, Chorwacja - Polska, turniej towarzyski
11 października (sobota), Medulin, g. 15.45, Dania - Polska, turniej towarzyski
14 października (wtorek), Zagrzeb, g. 12, Polska - Turcja, turniej towarzyski

Reprezentacja Polski do lat 17: Kuba Bochniarz, Kacper Berkowski
11 października (sobota), Esch-sur-Alzette, g. 15, Polska - Niemcy, el. ME
14 października (wtorek), Nidderkäerjeng, g. 18, Luksemburg - Polska, el. ME

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję