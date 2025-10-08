Piłka nożna. Reprezentanci z Twardowskiego

Kamil Grosicki ponownie w kadrze. Fot. Ryszard PAKIESER

Dawno na zgrupowaniach piłkarskich reprezentacji nie mieliśmy tak pokaźnej liczby zawodników ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Wyjechali na obozy kadr narodowych: Kamil Grosicki (reprezentacja Polski), Rajmund Molnar (reprezentacja Węgier), Hussein Ali (reprezentacja Iraku), Adrian Przyborek (reprezentacja Polski do lat 21), Dimitrios Keramitsis (reprezentacja Grecji do lat 21), Maciej Wojciechowski (reprezentacja Polski do lat 19) oraz Kuba Bochniarz i Kacper Berkowski (obaj reprezentacja Polski do lat 17).

Emocjonować się występami portowców w narodowych barwach będziemy mieli szansę zacząć już w środę. Tego dnia reprezentacja Polski do lat 19 z Maciejem Wojciechowskim w składzie zagra w ramach turnieju towarzyskiego z rówieśnikami z Chorwacji. Ostatnie, zaplanowane mecze w drużynach narodowych podczas październikowego okienka reprezentacyjnego nasi piłkarze mają w przyszły wtorek. (mij)

PLAN GIER I TRANSMISJI TV

Reprezentacja Polski: Kamil Grosicki

9 października (czwartek), Chorzów, g. 20.45, Polska - Nowa Zelandia, towarzysko (TVP 1, TVP Sport)

12 października (niedziela), Kowno, g. 20.45, Litwa - Polska, el. MŚ (TVP 1, TVP Sport)

Reprezentacja Węgier: Rajmund Molnar

11 października (sobota), Budapeszt, g. 18, Węgry - Armenia, el. MŚ (Polsat Sport 3)

14 października (wtorek), Lizbona, g. 20.45, Portugalia - Węgry, el. MŚ (Polsat Sport 1)

Reprezentacja Iraku: Hussein Ali

11 października (sobota), Dżudda, g. 21.30, Irak - Indonezja, el. MŚ

14 października (wtorek), Dżedda, g. 21.30, Arabia Saudyjska - Irak, el. MŚ

Reprezentacja Polski do lat 21: Adrian Przyborek

10 października (piątek), Katowice, g. 18, Polska - Czarnogóra, el. ME (TVP Sport)

14 października (wtorek), Jonkoping, g. 18, Szwecja - Polska, el. ME (TVP Sport)

Reprezentacja Grecji do lat 21: Dimitrios Keramitsis

10 października (piątek), Jena, g. 18, Niemcy - Grecja, el. ME

14 października (wtorek), Ryga, g. 16, Łotwa - Grecja, el. ME

Reprezentacja Polski do lat 19: Maciej Wojciechowski

8 października (środa), Medulin, g. 15.45, Chorwacja - Polska, turniej towarzyski

11 października (sobota), Medulin, g. 15.45, Dania - Polska, turniej towarzyski

14 października (wtorek), Zagrzeb, g. 12, Polska - Turcja, turniej towarzyski

Reprezentacja Polski do lat 17: Kuba Bochniarz, Kacper Berkowski

11 października (sobota), Esch-sur-Alzette, g. 15, Polska - Niemcy, el. ME

14 października (wtorek), Nidderkäerjeng, g. 18, Luksemburg - Polska, el. ME