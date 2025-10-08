Piłka nożna. Reprezentanci z Twardowskiego

Dawno na zgrupowaniach piłkarskich reprezentacji nie mieliśmy tak pokaźnej liczby zawodników ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Wyjechali na obozy kadr narodowych: Kamil Grosicki (reprezentacja Polski), Rajmund Molnar (reprezentacja Węgier), Hussein Ali (reprezentacja Iraku), Adrian Przyborek (reprezentacja Polski do lat 21), Dimitrios Keramitsis (reprezentacja Grecji do lat 21), Maciej Wojciechowski (reprezentacja Polski do lat 19) oraz Kuba Bochniarz i Kacper Berkowski (obaj reprezentacja Polski do lat 17).
Emocjonować się występami portowców w narodowych barwach będziemy mieli szansę zacząć już w środę. Tego dnia reprezentacja Polski do lat 19 z Maciejem Wojciechowskim w składzie zagra w ramach turnieju towarzyskiego z rówieśnikami z Chorwacji. Ostatnie, zaplanowane mecze w drużynach narodowych podczas październikowego okienka reprezentacyjnego nasi piłkarze mają w przyszły wtorek. (mij)
PLAN GIER I TRANSMISJI TV
Reprezentacja Polski: Kamil Grosicki
9 października (czwartek), Chorzów, g. 20.45, Polska - Nowa Zelandia, towarzysko (TVP 1, TVP Sport)
12 października (niedziela), Kowno, g. 20.45, Litwa - Polska, el. MŚ (TVP 1, TVP Sport)
Reprezentacja Węgier: Rajmund Molnar
11 października (sobota), Budapeszt, g. 18, Węgry - Armenia, el. MŚ (Polsat Sport 3)
14 października (wtorek), Lizbona, g. 20.45, Portugalia - Węgry, el. MŚ (Polsat Sport 1)
Reprezentacja Iraku: Hussein Ali
11 października (sobota), Dżudda, g. 21.30, Irak - Indonezja, el. MŚ
14 października (wtorek), Dżedda, g. 21.30, Arabia Saudyjska - Irak, el. MŚ
Reprezentacja Polski do lat 21: Adrian Przyborek
10 października (piątek), Katowice, g. 18, Polska - Czarnogóra, el. ME (TVP Sport)
14 października (wtorek), Jonkoping, g. 18, Szwecja - Polska, el. ME (TVP Sport)
Reprezentacja Grecji do lat 21: Dimitrios Keramitsis
10 października (piątek), Jena, g. 18, Niemcy - Grecja, el. ME
14 października (wtorek), Ryga, g. 16, Łotwa - Grecja, el. ME
Reprezentacja Polski do lat 19: Maciej Wojciechowski
8 października (środa), Medulin, g. 15.45, Chorwacja - Polska, turniej towarzyski
11 października (sobota), Medulin, g. 15.45, Dania - Polska, turniej towarzyski
14 października (wtorek), Zagrzeb, g. 12, Polska - Turcja, turniej towarzyski
Reprezentacja Polski do lat 17: Kuba Bochniarz, Kacper Berkowski
11 października (sobota), Esch-sur-Alzette, g. 15, Polska - Niemcy, el. ME
14 października (wtorek), Nidderkäerjeng, g. 18, Luksemburg - Polska, el. ME