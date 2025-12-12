Piłka nożna. Reprezentanci Polski i portowcy w Belek

Kuba Bochniarz ma podpisany z Pogonią profesjonalny kontrakt. Fot. Pogoń Szczecin SA

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę zawodników z kategorii do lat 15, 16 i 17, powołanych na reprezentacyjne zgrupowanie Talent Pro, które odbędzie się w dniach 9-17 stycznia w tureckim Belek, a wśród wybranych znalazło się sześciu szczecinian.

W grupie 15-latków są Michał Resmerowski i Patryk Strychalski (obaj Pogoń Szczecin), spośród 16-letnich piłkarzy wybrano Antoniego Fojuta (Pogoń Szczecin) oraz Mateusza Kaletę i Adama Garwolińskiego (obaj FASE Szczecin), a jedynym wyróżnionym szczecińskim 17-latkiem jest bramkarz Pogoni, Kuba Bochniarz.

Przez kilka dni w Belek będzie jednocześnie najzdolniejsza polska młodzież oraz ekstraklasowi piłkarze Pogoni, bo portowcy od lat regularnie zimą odwiedzają ten turecki kurort, a tym razem trenować tam będą od 13 do 24 stycznia mieszkając w Sueno Hotels Deluxe Belek i rozegrają podczas przedsezonowego zgrupowania dwa sparingi, mierząc się czeskim FK Jablonec (18 stycznia) i serbskim Radnikiem Surdulica (23 stycznia). Być może trener granatowo-bordowych Thomas Thomasberg skorzysta z okazji i zaprosi na treningi z ekstraklasowiczami któregoś z nastoletnich reprezentantów...?©℗

