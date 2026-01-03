Piłka nożna. Renyer opuszcza Pogoń

Renyer nie pograł długo w granatowo-bordowych barwach. Fot. Pogoń Szczecin SA

Mamy pierwszy tegoroczny transfer na Twardowskiego, a z zespołem piłkarskiej ekstraklasowej Pogoni Szczecin żegna się brazylijski napastnik Renyer, a umowa podpisana pierwotnie do 30 czerwca 2028 roku, została rozwiązana za porozumieniem stron.

22-letni niewysoki (174 cm) lewonożny Brazylijczyk piłkarzem Dumy Pomorza został w lutym 2025 roku, ale po przyjeździe do grodu Gryfa nie był przygotowany do gry. Po wstępnym okresie treningowym, na swoim koncie zanotował zaledwie jedno oficjalne spotkanie w barwach III-ligowego drugiego zespołu portowców, ale po kilku minutach gry, z powodu kontuzji opuścił boisko. Latem pojechał jeszcze na zgrupowanie do Opalenicy z pierwszym zespołem, ale na tym skończyły się jego ekstraklasowe przymiarki.

