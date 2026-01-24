Piłka nożna. Remisowy sparing Świtu z I-ligowcem na wyjeździe [GALERIA]

Fot. Szczecińscy II-ligowcy bardzo szybko strzelili dwie bramki. Fot. Świt/Krzysztof PRUSKI

W piłkarskim sparingu w Głogowie, na bocznym boisku stadionu GOS, spotkały się czołowe aktualnie drużyny I i II ligi, a występujący na zapleczu ekstraklasy miejscowy Chrobry (4. miejsce) po wyrównanym pojedynku zremisował ze skolwińskim Świtem (5. lokata).

Piłkarski sparing: CHROBRY Głogów - ŚWIT Szczecin 2:2 (2:2); 0:1 Dawid Kort (15), 0:2 Jakub Zawadzki (32), 1:2 Myrosław Mazur (41), 2:2 Piotr Janczukowicz (45).

ŚWIT (I połowa): Oskar Klon - Szymon Nowicki, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral - Damian Ciechanowski, Kacper Wojdak, Maciej Koziara, Dawid Kort, Jakub Zawadzki, Grzegorz Aftyka - Krzysztof Ropski

ŚWIT (II połowa): Marcel Mendes-Dudziński - Karol Maszało, Rafał Remisz, Dawid Kisły - Kacper Nowak, Aleksander Woźniak, Jurij Tkaczuk, Kacper Gołębiewski (105 Aleksander Michałeczko), Kacper Żendełek, Alan Dziuniak (110 Marcel Broda) - Mikołaj Lebedyński

Spotkanie miało szkoleniowy charakter i dlatego trenerzy obu drużyn uzgodnili, że odbędą się dwie 60-minutowe połowy. Szczecinianie rozpoczęli zawody z animuszem i już po kwadransie prowadzili po strzale Korta, a nie minęło wiele więcej niż pół godziny gry, gdy rezultat podwyższył pozyskany zimą z Pogoni Szczecin 17-letni Zawadzki. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi i w przeciągu czterech minut I-ligowcy wyrównali jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron więcej goli już nie padło i czystym kontem mógł się poszczycić niedawno pozyskany z warszawskiej Legii 20-letni bramkarz Mendes-Dudziński. W Chrobrym w pierwszej połowie zagrał były Portowiec Robert Mandrysz. ©℗

(mij)

