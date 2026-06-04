Piłka nożna. Remis Polski

Piłkarska reprezentacja Polski w towarzyskim międzypaństwowym meczu zremisowała w Warszawie z Nigerią 2:2 (1:1); 0:1 Terem Moffi (23), 1:1 Kacper Potulski (45+1), 1:2 Paul Onuachu (77 karny), 2:2 Przemysław Wiśniewski (90+5).

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Drugi gol dla gości padł z jedenastki po wcześniejszym zagraniu, w niegroźnej sytuacji łokciem w polu karnym, przez byłego piłkarza Pogoni Szczecin Kacpra Kozłowskiego, który chce się odbudować po tym, gdy władze szczecińskiego zespołu złamały mu karierę, sprzedając w jasyr jako nastolatka za 10 mln funtów, z których ponoć nie wszystkie wpłynęły na klubowe konto... (mij)

Fot. Pogoń Szczecin SA

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