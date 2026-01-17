Piłka nożna. Remis Pogoni ze Spartą

Mecz w Lubinie toczył się w zimowej scenerii. Fot. Pogoń Szczecin kobiety/Facebook

Ekstraligowe piłkarki nożne szczecińskiej Pogoni rozegrały w Lubinie sparing z zespołem wicemistrza Czech Spartą Praga i zremisowały 2:2 (2:1) po dwóch golach Anastasiji Poluhovicy. Podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego rozpoczęły mecz w ustawieniu: Anna Palińska - Weronika Szymaszek, Julia Brzozowska, Zuzanna Radochońska, Alicja Dyguś - Isabella Cook, Alexis Legowski, Dakyeong Choi, Zofia Giętkowska - Anastasija Poluhovica, Kornelia Okoniewska, a ponadto na boisku pojawiły się jeszcze: Natalia Radkiewicz, Matina Ntarzanou, Julia Dębowska, Maja Sztramska, Lena Świrska, Yosue Suzuka i Zuzanna Rybińska. ©℗ (mij)

REKLAMA

REKLAMA