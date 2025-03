Piłka nożna. Remis Pogoni z outsiderem niezbyt cieszy...

Pogoń Szczecin ma roczny przychód około 100 milionów złotych. Na pensje piłkarzy przeznacza około 50 milionów złotych. Zostaje 50 mln. Gigantyczne koszty klubu to 58 mln zł. Pogoń kończy rok ze stratą 8 mln zł. Które spółki zarabiają najwięcej w Pogoni ? Co decyduje o wyborze spółki: powiązania partyjne właścicieli, czy cena wykonania zlecenia. Multimilioner z Kanady chciał rozbić ten układ dziwnych powiązań. Wierzyciele go zablokowali.

co dalej ?

2025-03-07 22:51:26

Reporter Canal+Sport Bartosz Ignacik: “Effori ewidentnie oszukał prezesa Mroczka, bo nie ma pieniędzy. Okazał się wielkim kłamcą. O zgrozo, z tego co słyszałem, Nilo Effori absolutnie nie chce cofnąć tej umowy za darmo. On chce teraz w zamian za oddanie Pogoni Szczecin pieniądze od Jarosława Mroczka. Jeśli to okazałoby się prawdą, to jest sprawa dla prokuratury”.