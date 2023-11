Piłka nożna. Rekord pobity i kobieca Pogoń mistrzem jesieni! [GALERIA]

Jaylen Crim. Fot. Ryszard Pakieser

W ostatnim jesiennym meczu piłkarki Pogoni wysoko pokonały Rekord Bielsko-Biała i przerwę zimową spędzą na pozycji lidera.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: Pogoń Szczecin - Rekord Bielsko-Biała 4:0 (1:0); 1:0 Martyna Brodzik (28), 2:0 Jaylen Crim (49), 3:0 Jaylen Crim (66), 4:0 Emilia Zdunek (86).

Pogoń: 94. Anna Palińska - 24. Marianna Litwiniec (77' - 14. Alicja Dyguś), 15. Julia Brzozowska, 22. Kinga Bużan (77' - 13. Patrycja Michalczyk), 18. Zuzanna Radochońska - 6. Martyna Brodzik, 33. Karolina Łaniewska (69' - 19. Kornelia Okoniewska), 10. Emilia Zdunek (87' - 2. Sandra Zimoch), 9. Jaylen Crim, 5. Zofia Giętkowska (69' - 17. Agnieszka Garbowska) - 11. Natalia Oleszkiewicz

Pierwsze kilkanaście minut było dość wyrównane, oba zespoły próbowały zdobyć optyczną przewagę, ale z czasem do głosu częściej dochodziły podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego. W 28. minucie powstało zamieszanie pod bramką Rekordu co wykorzystała Brodzik zdobywając pierwszą bramkę. Po zmianie stron Pogoń starała się od samego początku narzucić swoją dominację i już w 49. minucie Giętkowska w sytuacji sam na sam z bramkarką minęła ją, lecz nie była w stanie strzelić, ale podała do Crim, która podwyższyła prowadzenie. W 55. minucie Zdunek stanęła przed szansą zdobycia swojej setnej bramki w Ekstralidze, lecz Jessica Ludwiczak pewnie złapała piłkę. W 66. minucie Crim skompletowała dublet po tym, jak ponownie osamotniona otrzymała futbolówkę tuż przed bramką Rekordu i posłała piłkę do siatki. Czwartego i zarazem setnego w swojej ekstraligowej karierze gola zdobyła Zdunek i kobieca Pogoń została mistrzem jesieni! (mij)