Piłka nożna. Puchar Prezesa ZZPN

Finaliści poprzedniej edycji, triumfatorzy z GKS-u Kołbacz i wicemistrzowie z Rolpolu Chlebowo. Fot. ZZPN

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zaprasza do wzięcia udziału w 3. edycji Zimowego Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN, który jest w pewnym sensie kontynuacją turniejów o puchar naszej redakcji, które przez wiele lat odbywały się na zachodniopomorskich boiskach.



- Chciałbym zaprosić do udziału w trzeciej edycji Zimowego Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN - zachęca Maciej Mateńko, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - To już trzecia edycja turnieju, który cieszy się dużą popularnością wśród klubów, co potwierdza jego główne założenie, jakim jest zastąpienie meczów sparingowych, cyklicznymi rozgrywkami, które poprzedzają rundę wiosenną w okresie zimowym. Impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w poprzednich latach. Wiele emocji, fajne nagrody, więc myślę, że w tej edycji po raz kolejny spotkamy się i będziemy rywalizować zimą na boiskach piłkarskich. Najlepsza drużyna otrzyma pamiątkowy puchar i nagrodę specjalną.



W turnieju mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone do rozgrywek mistrzowskich seniorów oraz Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych ZZPN na sezon 2023/2024. W każdym spotkaniu mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni przez klub do rozgrywek na sezon 2023/2024 oraz 4 zawodników testowanych przez dany klub. Do sprawozdania na każdy mecz można wpisać 23 zawodników w tym 6 testowanych. Spotkania mogą być rozgrywane na boiskach ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach minimum 90 metrów długości i 50 metrów szerokości. Czas gry to 2 razy 45 minut, a zmiany są hokejowe, czyli powrotne. W I etapie 64 drużyny prowadzić będą rozgrywki grupowe, a w II etapie rozgrywki będą się toczyć systemem pucharowym. W I i II etapie turnieju gospodarz spotkania zapewnia boisko, natomiast gość pokrywa opłatę za sędziów. W decydującej fazie rozgrywek 4-zespołowy turniej finałowy zorganizuje ZZPN na przełomie lutego i marca. (mij)