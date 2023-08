Piłka nożna. Przygoda w Belfaście. Horror szalikowców Pogoni

Efektem ubiegłorocznego pucharowego dwumeczu z Brondby Kopenhaga był zakaz stadionowy dla szalikowców Pogoni... Fot. Ryszard PAKIESER

Mimo zakazu organizowania wyjazdów zorganizowanych grup kibiców Pogoni Szczecin po ubiegłorocznym wyjazdowym meczu portowców z Brøndby w Kopenhadze do Irlandii Północnej na mecz z Linfieldem Belfast wybrało się blisko 60 szczecińskich szalikowców, którym udało się kupić bilety wstępu przez internet.

Na wspomniane bilety wejść się jednak nie udało, bo zostały anulowane, ale dopiero godzinę przed meczem, choć kupione zostały kilka dni wcześniej, a wówczas transakcje zaakceptowano, choć wiadomo było, że nabywcami wejściówek są Polacy. Mimo anulowania ważności biletów niektórym spośród szczecinian udało się jednak dostać na trybuny, bo wiadomo: Polak potrafi! O całej sprawie poinformował nas ojciec jednego z młodych kibiców Pogoni…

– Syn zadzwonił wieczorem mocno podekscytowany, że nie mógł wejść na mecz mimo kupionego wcześniej biletu, ale później wraz z trzema kolegami nabyli wejściówki dzięki pomocy Irlandczyków, ale w przerwie musieli opuścić stadion, bo przy prowadzeniu Pogoni 2:0 czuli się zagrożeni – opowiada nam Czytelnik „Kuriera Szczecińskiego”. – Bali się o własne zdrowie, bo najpierw rozszyfrowały ich irlandzkie dzieci, a strach było myśleć, co by się stało, gdyby rzucili się na nich dorośli… Syn opowiadał też, że widział, jak ochroniarze wyciągali siłą z trybun rozpoznanych Polaków… To był horror! Zakaz zakazem, ja to rozumiem, ale czemu sprzedano bilety, a jeśli już je miano anulować, to dlaczego nie anulowano biletów wcześniej? Narażono kibiców nie tylko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, ale też na koszty, bo podróż i hotel to wydatek około 2 tysięcy złotych na osobę! Oj, nie odbyło się to wszystko po sportowemu… ©℗

(mij)