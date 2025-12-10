Środa, 10 grudnia 2025 r. 
Piłka nożna. Przyborek podrożał - zimowa karuzela transferowa

Data publikacji: 10 grudnia 2025 r. 18:17
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2025 r. 18:27
Adrian Przyborek. Fot. Pogoń Szczecin SA  

Zakończyły się jesienne zmagania piłkarskiej ekstraklasy i większość zawodników szczecińskiej Pogoni odpoczywa na urlopach, a niektórzy liżą ligowe rany w lekarskich gabinetach, zaś działacze rozkręcają zimową karuzelę transferową.

Portal Transfermarkt poinformował, że Adrianem Przyborkiem zainteresowała się Benfica Lizbona i Nottingham Forrest, a kilka dni po tej informacji zmienił wycenę pomocnika z 4 na 7 mln euro. Poinformowano też, że Pogoń zainteresowana jest pozyskaniem 24-letniego środkowego napastnika Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa i duńskiego 31-letniego stopera Andreasa Maxso z Colorado Rapids. Odejść może zaś definitywnie lub na wypożyczenie Marian Huja (do Wisły Kraków, Miedzi Legnica, CSKA 1948 Sofia, a 90minut podaje jeszcze Wieczystą Kraków, Casa Pia AC, Slovan Bratysława, DVV Go Ahead Eagles, Dinamo Bukareszt i Sabah Baku). (mij)

