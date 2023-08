Piłka nożna. Przetrzebiona Pogoń nie sprostała potencjalnemu spadkowiczowi...

Po przerwie zaatakowali gospodarze, a w 55. minucie celny strzał Pirulo obronił Klebaniuk. Chwilę później wróciły demony z Gandawy i po podaniu Lisowskiego, szczeciński bramkarz omal nie stracił piłki i było też podejrzenie, że faulował prokurując rzut karny. Po konsultacji VAR-u portowcy wznowili grę rzutem wolnym pośrednim za spalonego. W 69. minucie Bobek odbił piłkę po strzale Kurzawy i ta trafiła pod nogi Kouloúrisa, który próbował lobem zdobyć gola, ale spudłował. Trzy minuty później po dośrodkowaniu Dankowskiego, Koútris wybił piłkę na korner, a sędzia pokazał na jedenastkę za domniemane zagranie ręką. Po konsultacji z VAR-em arbiter podbiegł do monitora, by samemu obejrzeć sporną sytuację, a następnie zamiast rzutu karnego, zarządził zagranie z rogu. W 79. tuż obok bramki strzelił Pirulo, a dwie minuty później nasz bramkarz obronił jego strzał, a Jurić nie zdołał dobić. W doliczonym czasie gry z 20 metrów strzelał Koútris, a piłka przeleciała tuż obok słupka, zaś w odpowiedzi Hoti trafił prosto w Klebaniuka. Następnie mocny strzał Fornalczyka zblokowany został na korner. Niestety, w ostatniej minucie po rzucie rożnym łodzianie zamknęli szczecinian w hokejowym zamku i po ogromnym zamieszaniu mieli stuprocentową okazję. Nie wykorzystali jej jednak, ale w kolejnej akcji Hoti strzałem z 20 metrów w okienko zdobył zwycięską btramkę. Sędzia wsłuchiwał się jeszcze chwilę w sygnały z VAR-u, po czym uznał gola, a meczu już nie wznawiał.

Komentarze

co pisze prasa 2023-08-20 19:34:47 " Czas zadać to pytanie: gdzie się podziała forma Kamila Grosickiego?" Ciekawy materiał z opisem i analizą meczu na weszło.Prawdziwa kwintesencja tego co dzieje się z drużyną,co dzieje się w Pogoni

@ to wina tatuazy 2023-08-20 19:33:43 Nie zapomnij o nowych fryzurach i brodach

to wina tatuazy 2023-08-20 19:28:36 stare utraciły już magiczną moc, konieczne są nowe tatuaże które dodadzą magii i siły...

nudne 2023-08-20 18:27:43 Nic się nie stało .Pogoń nic się nie stało .To już nudne.

Księgowy 2023-08-20 18:13:11 A jeszcze kilka dni wszyscy dziennikarze wypisywali peany pochwalne na temat Honorowego Pożegnania z pucharami ? Jak zatem nazwać tę porażkę ? No może pechem,brakiem szczęścia,usprawiedliwić chorobami w zespole ? To jest handel. A nie sport. I o nic innego nie chodzi tylko o kasę płynącą do niektórych osób ! W każdym szanującym się klubie sportowym następuje wymiana zawodników 1 do 1 z założeniem nie osłabienia zespołu. A tu wyprzedaż jakby ktoś miał zamykać ten sklep z piłkarzykami.

tatużae 2023-08-20 18:10:33 Przecież to co grają to dno sinice .Może tatuaże albo fryzury złe ,bo trzeba mieć jakieś wytłumaczenie

Dawid 2023-08-20 17:59:10 Obserwatorzy wyciągają wnioski, w tym sezonie to będzie walka o miejsce w drugiej części tabeli. Prezes i jego kompan od zdjęć ze szpinakowego pałacu myślą raczej o wyborach niż o tym by zbudować silna drużynę

xxx 2023-08-20 17:57:21 Ciekawe co Mroczek i adamczuk mają do powiedzenia. Będzie walka ale o środek tabeli.

Piotr 2023-08-20 17:55:26 Skoro gość który zarabia 160 tys miesięcznie z 8 metrów nie potrafi trafić w bramkę to raczej spadkowiczem będziemy my a nie ŁKS

Zrugany kibic 2023-08-20 17:52:34 Te ostatnie sekundy-minuta meczu jak w soczewce oddały to czego Pogoń nie potrafiła zrobić przez cały mecz.Mecz zdecydowanie pod dyktando ŁKS-u.Grosicki z tą swoją „brazylianą” przesadza,i zapewne wielu kolegów to denerwuje bo niweczy praktycznie sporo dobrze zapowiadających się akcji.To kolejny mecz bez wyrazu,bez pomysłu i gry z głową.Był to mecz pełen kiksów ( źle dobrane obuwie do nawierzchni ) piłka odskakiwała.Po drugie ilość przebiegniętych w meczu km-dramat zaledwie 104 km-mecz w chodzon

Kibic2 2023-08-20 17:51:33 Cóż wynik był do przewidzenia. Jeszcze parę transferów in minus i powtórka z kiedyś ( 1 liga a może i niżej ) . Dziennikarze może jakiś wywiad z zadowolonym Prezesem. Taki uśmiecnięty był jak ogłaszał umowę ze strategicznym sponsorem tylko po co.

Nad przepaścią. 2023-08-20 17:43:30 Kryzys jest coraz większy i trudno się dziwić. Odeszli podstawowi zawodnicy: Dąbrowski, Kowalczyk, Łęgowski i Almqvist. Kontuzjowani są Stipica, Zech i Wędrychowski. Brak siedmiu piłkarzy z podstawowego składu z poprzedniego sezonu. Nie rozumiem dlaczego Mroczek z Adamczukiem stale osłabiają zespół. Komentatorzy sportowi ironicznie powtarzają, że Pogoń walczy o mistrza. To ponury żart. Może być tak jak z Lechią Gdańsk. Gra Pogoni to jest katastrofa. Ku**a mać, prezesie.

ha ha 2023-08-20 17:37:13 Przecież Pogoń Szczecin to potencjalny spadkowicz .Widać za mało tatuaży i żelu we włosach

Lucyfer 2023-08-20 17:35:05 No jak tłusty pączek z klubu sobie zrobił sklepik z piłkarzami to mamy tego efekty