Piłka nożna. Przerwana seria porażek - Świt zremisował z Chojniczanką

Krzysztof Ropski cieszy się ze swojego pierwszego gola po kontuzji... Fot. Świt

Piłkarze ze Skolwina przerwali serię trzech kolejnych ligowych porażek remisując z Chojniczanką, ale pozostał niedosyt, bo od 78 minuty prowadzili 2:1, lecz w doliczonym czasie stracili gola...

II liga piłkarska: ŚWIT Szczecin - Chojniczanka Chojnice 2:2 (1:1); 0:1 Damian Nowacki (27), 1:1 Krzysztof Ropski (32), 2:1 Dawid Kort (78 karny), 2:2 Jakub Żywicki (90+2).

ŚWIT: Jakub Rajczykowski - Damian Ciechanowski, Sebastian Rogala, Robert Obst, Jędrzej Góral, Aleksander Woźniak (70 Kacper Żendelek) - Dawid Kort (89 Rafał Remisz), Kacper Wojdak (89 Maciej Koziara), Grzegorz Aftyka (70 Kacper Nowak) - Krzysztof Ropski, Mikołaj Lebedyński

Chojniczanka: 29. Damian Primel - 2. Mateusz Bąkowicz, 66. Patryk Olejnik, 3. Dmytro Juchymowycz, 22. Ołeksij Bykow, 24. Bartłomiej Eizenchart (81, 14. Konrad Gutowski) - 34. Damian Nowacki (81, 8. Shun Shibata), 7. Błażej Szczepanek (57, 23. João Guilherme), 31. Jakub Żywicki - 10. Dariusz Kamiński (67, 20. Valērijs Šabala), 69. Damian Michalik.

Żółte kartki: Mateusz Bąkowicz, Patryk Olejnik. Sędziował: Sylwester Rasmus (Toruń). Widzów 200.

W toczonym w jesiennym słońcu spotkaniu nie wystąpił Szymon Nowicki, który uczestniczył w ceremonii pogrzebowej swojego ojca, a z tego powodu mecz poprzedziła minuta ciszy, a piłkarze szczecińskiego zespołu zagrali z czarnymi opaskami na rękawach.

Pojedynek rozpoczął się od ataków szczecinian i już w 8. minucie w dogodnej pozycji znaleźli się Aftyka i Lebedyński. Dwie minuty później strzał Aftyki został zblokowany na rzut rożny, a po chwili chojniczanie zablokowali strzał Ciechanowskiego. W 15. minucie dwukrotnie dobrze centrował Ciechanowski, lecz za pierwszym razem Damian Primel w sytuacji sam na sam obronił strzał Ropskiego, a po chwili Kort główkował nad poprzeczką. Dziesięć minut później tuż nad bramką główkował Wojdak. W 27. minucie po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym, Nowacki strzałem przy słupku dał gościom prowadzenie. Po pięciu minutach i dalekim dośrodkowaniu Obsta, Ropski główką z bliska doprowadził do wyrównania. Chojniczanka próbowała odzyskać prowadzenie ale strzał w tzw. krótki róg Damiana Michalika, przeleciał obok słupka. W 37. minucie po kolejnej dobrej centrze Ciechanowskiego piłka w polu karnym uderzyła w Bartłomieja Eizencharta, który padł na ziemię i długo leżał, naszym zdaniem ze strachu, iż sędzia podyktuje jedenastkę za rękę, ale arbiter się na to nie zdecydował, tylko pomógł wstać leżącemu, więc ten osiągnął swój cel. Tuż przed przerwą, po składnej akcji szczecinian, strzał Lebedyńskiego, po rykoszecie, skończył się jedynie kornerem.

Początek drugiej połowy był bardzo ospały i warty odnotowania jest tylko obroniony strzał Michalika oraz minimalnie niecelne uderzenie Lebedyńskiego, a emocje zaczęły się dopiero w ostatnim kwadransie; najpierw strzał Korta został zablokowany, a po chwili po centrze Korta, Primel obronił główkę Obsta. W 77. minucie po strzale Korta sędzia uznał, że jeden gości zagrał ręką, a po chwili Kort ryzykownym strzałem w środek bramki zdobył drugiego gola dla Świtu. W ostatnich pięciu minutach regulaminowego czasu Chojniczanka zaatakowała, z determinacją dążąc do wyrównania. Trzykrotnie groźnie strzelał Bąkowicz, ale dwukrotnie świetnie interweniował Rajczykowski, a raz pomogli mu koledzy, wybijając piłkę, zaś uderzenie Shun Shibaty przeleciało obok słupka. Niestety, w doliczonym czasie, po chyba niezbyt przemyślanym pressingu i błędzie szczecińskiej defensywy, Żywicki strzałem z ostrego kąta doprowadził do remisu. ©℗ (mij)