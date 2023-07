Piłka nożna. Przegrany sparing kobiecej Pogoni i odejście Roksany Ratajczyk

Fot. Piotr Spunda

Piłkarki nożne Pogoni Szczecin rozegrały pierwszy sparing w okresie przygotowawczym, w którym na boisku przy ul. Kresowej zmierzyły się z niemieckim III-ligowym Unionem Berlin i przegrały, przy okazji testując trzy nowe zawodniczki.

Mecz towarzyski: Pogoń Szczecin - 1. FC Union Berlin 1:2 (0:1); 0:1 Orschmann (32), 1:1 Oleszkiewicz (62), 1:2 Kratz (85).

Pogoń: Jagoda Sapor - Alicja Dyguś (46' - Patrycja Michalczyk), Kinga Bużan (46' - Julia Brzozowska), zawodniczka testowana (46' - Wiktoria Bielecka), Zuzanna Radochońska (70' - Alicja Dyguś), Karolina Łaniewska (30' - zawodniczka testowana), zawodniczka testowana (70' - Justyna Siwek), Martyna Brodzik, Agnieszka Garbowska (63' - Malwina Szcześniak), Malwina Szcześniak (30' - Aleksandra Kuśmierczyk), Natalia Oleszkiewicz (63' - Zuzanna Rybińska)

- Union to mocny rywal i cieszę się, że z takim przeciwnikiem mogliśmy zagrać już na samym początku przygotowań - powiedział Piotr Łęczyński, dla którego był to debiut w roli pierwszego trenera granatowo-bordowych. - Dzięki temu spotkaniu będziemy mieć sporo materiału do analizy. Zawodniczki Unionu, które grają na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech, są bardzo dobrze wyszkolone i to pokazały w tym meczu. Przed nami dużo pracy, by takich spotkań nie przegrywać...

***

24-letnia skrzydłowa Roksana Ratajczyk odchodzi z Pogoni przenosząc się na zasadzie transferu definitywnego do Górnika Łęczna. Dla Ratajczyk jest to powrót po roku do zespołu wicemistrza Polski z Łęcznej, a do Pogoni trafiła przed minionym sezonem. W granatowo-bordowych barwach rozegrała 25 spotkań (21 w Orlen Ekstralidze oraz cztery w Orlen Pucharze Polski), w których zdobyła 9 bramek i zaliczyła 7 asyst. W latach 2014-2020 występowała w Olimpii Szczecin, rozgrywając w niej 118 spotkań i zdobywając 49 bramek, dzięki czemu stała się najskuteczniejszą zawodniczką w historii ekstraligowych występów szczecińskiego klubu. (mij)