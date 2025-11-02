Piłka nożna. Przegrany październik w III lidze

Wybrzeże Rewalskie nie sprostało Polonii (w czerwonych koszulkach), która po zwycięstwie objęła przodownictwo w tabeli. Wybrzeże Rewalskie/Mari@/Facebook

Na zakończenie października w piłkarskiej III lidze w piątek przegrały oba zachodniopomorskie kluby i to na własnych boiskach. Już wcześniej było jednak pewne, że na samym początku listopada co najmniej jedna z naszych drużyn wzbogaci się o punkty, a to dlatego, że w Zaduszki, czyli w niedzielę o godz. 18 na Karłowicza, dojdzie do wojewódzkich derbów, w których rezerwy szczecińskiej Pogoni podejmą Flotę Świnoujście. W niedzielę o godz. 13 w Czarnkowie odbędzie się też pojedynek miejscowej Noteci z Błękitnymi Stargard.

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - VICTORIA Września 0:1 (0:1); 0:1 Marcin Stromecki (87).

Mecz długo był wyrównany i zanosiło się na bezbramkowe zakończenie, ale w końcówce grający w Kluczevii Brazylijczyk Rian otrzymał czerwoną kartkę i na boisku zrobiło się bardzo nerwowo, a chwilę później w 87. minucie gospodarze stracili gola po strzale Stromeckiego.

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - POLONIA Środa Wlkp. 0:2 (0:1); 0:1 Bartosz Bartkowiak (26), 0:2 Patryk Mikita (52).

Zamykający tabelę piłkarze Wybrzeża nie zrobili drugiej dużej niespodzianki - jak przed tygodniem, gdy na wyjeździe pokonali plasującą się w czubie tabeli Flotę Świnoujście - i na Stadionie Leśnym w Niechorzu przegrali z będącą obecnie liderem Polonią. Pierwszą bramkę po niecałej pół godzinie gry zdobył dla gości Bartkowiak, a po przerwie końcowy rezultat ustalił Mikita, były mistrz Polski z Legią Warszawa, mający też na koncie ekstraklasowe występy w barwach Widzewa Łódź. ©℗

(mij)

