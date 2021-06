Piłka nożna. Przegrana Pogoni ze Słowakami

W drugim meczu kontrolnym na zgrupowaniu w Opalenicy Pogoń Szczecin przegrała ze słowacką drużyną MFK Ružomberok.

Pogoń Szczecin – MFK Rużomberok 0:1 (0:1); 0:1 Martin Regali (40).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica (46 Jakub Bursztyn) – Jakub Bartkowski (46 Paweł Stolarski), Mariusz Malec (46 Bartłomiej Mruk), Benedikt Zech (46 Konstantinos Triantafyllopoulos), Hubert Matynia (46 Luis Mata) – Alexander Gorgon (46 Luka Zahović, 66 Kacper Łukasiak), Damian Dąbrowski (46 Sebastian Kowalczyk), Kacper Smoliński (46 Rafał Kurzawa), Kamil Drygas (61 Mateusz Łęgowski), Mariusz Fornalczyk (46 Jean Carlos Silva) – Michał Kucharczyk (61 Hubert Turski)

Żółte kartki: Jakub Bartkowski, Mateusz Łęgowski – Olivier Luteran.

Pierwsza połowa toczyła się w niezbyt szybkim tempie. Początkowo przeważali szczecinianie. To nasi piłkarze częściej byli przy piłce. Nie przekładało się to jednak na dobre okazje. Na bramkę Słowaków strzelali Damian Dąbrowski i Michał Kucharczyk, ale bez powodzenia. Rywale doszli do głosu dopiero w drugiej części pierwszej połowy. Oddali kilka niegroźnych uderzeń na bramkę strzeżoną przez Dantego Stipicę. Dopiero w 40. minucie oglądaliśmy pierwszą naprawdę niebezpieczną akcję w spotkaniu. Skrzydłem przedarł się jeden z przeciwników, zagrał do środka, a tam skutecznie akcję wykończył napastnik Martin Regali.

W przerwie trener Kosta Runjaic dokonał dziewięciu zmian. Na placu gry pozostali jeszcze przez pewien czas jedynie Kamil Drygas i Michał Kucharczyk. Portowcy na początku wysoko zaatakowali słowackiego ekstraklasowicza. Potem gra się wyrównała. Podobnie jak pierwsza, tak i druga połowa nie przyniosła wielu strzałów oraz okazji bramkowych dla obu ekip. Ostatecznie wynik z pierwszej połowy utrzymał się do ostatniego gwizdka.

Sztab szkoleniowy Pogoni nie mógł skorzystać z Igora Łasickiego i Macieja Żurawskiego, którym dolegały lekkie urazy. Kolejne spotkanie sparingowe odbędzie się w piątek z Wartą Poznań.

(oprac. mij)