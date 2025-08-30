Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 
Data publikacji: 29 sierpnia 2025 r. 14:27
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2025 r. 12:05
Piłka nożna. Powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji narodowej
Fot. Pogoń Szczecin SA  

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban powołał do kadry na wrześniowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2026 Kamila Grosickiego. Stało się to niespełna trzy miesiące po symbolicznym zakończeniu przez niego kariery w drużynie narodowej 

Oficjalne pożegnanie Kamila Grosickiego z reprezentacją Polski odbyło się 6 czerwca 2025 roku w meczu towarzyskim z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jednak po zmianie selekcjonera drużyny narodowej Grosicki zadeklarował gotowość gry, a nowy trener Jan Urban nie miał co do jego powołania większych wątpliwości.

Jan Urban przedstawił w piątek skład szerokiej kadry na nadchodzące spotkania eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się:  4 września na wyjeździe z Holandią oraz 7 września na Stadionie Śląskim z Finlandią. Oprócz Kamila Grosickiego znaleźli się w niej także byli portowcy: Adam Buksa i Jakub Piotrowski, w tej chwili zawodnicy włoskiego Udinese.

Lista powołanych zawodników:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC),

obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa),

pomocnicy: Przemysław Frankowski (Rennes), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan),

napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).

(k)

Komentarze

Jan
2025-08-30 11:05:01
Szymaciary
Bobo
2025-08-29 22:59:13
Czy widzicie w Polsce lepszego piłkarza na lewej stronie który potrafi kiwnąć i dobrze podać ?. Ostatnim dobrym na lewo stronie ....to uwaga...Robert Gadocha w latach 70- tych tamtego wieku...dlatego drodzy eksperci...poczekajmy do tych dwóch meczów i ...wtedy zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam.?
Bobo
2025-08-29 21:38:32
Panowie...chodzi o awans i...dwa czy trzy rajdy grosika i będzie bramka i oto chodzi. Bo jakoś nie widzę innego na lewej stronie...może mi ktoś podpowie ?...pozdrawiam kibiców i życzę dużo zdrowia dla p.Kamila Grosickiego...
A jednak
2025-08-29 19:36:35
To ile będzie tych pożegnań?
Dramat
2025-08-29 19:00:41
Reprezentacja dinozaurów. Ale dostaną bęcki
Yes
2025-08-29 18:44:27
Dostał powołanie do kadry teraz, kiedy jest bez formy ? Ten nowy trener, to widać fachura ;))
czytam
2025-08-29 18:02:51
Tylko sześciu Polaków z reprezentacji narodowej gra w polskich klubach. Na razie. Taka jest ta siła polskiej piłki klubowej. Może kibice sfinansuja angaże? A Grosicki jest b.dobry i niech gra tak długo jak może.
PESEL robi swoje
2025-08-29 17:37:48
Grosik ma siły na 30 minut.Potem to już bardziej z balkonikiem.Peselu się nie oszuka

