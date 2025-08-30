Piłka nożna. Powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji narodowej

Fot. Pogoń Szczecin SA

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban powołał do kadry na wrześniowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2026 Kamila Grosickiego. Stało się to niespełna trzy miesiące po symbolicznym zakończeniu przez niego kariery w drużynie narodowej

Oficjalne pożegnanie Kamila Grosickiego z reprezentacją Polski odbyło się 6 czerwca 2025 roku w meczu towarzyskim z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jednak po zmianie selekcjonera drużyny narodowej Grosicki zadeklarował gotowość gry, a nowy trener Jan Urban nie miał co do jego powołania większych wątpliwości.

Jan Urban przedstawił w piątek skład szerokiej kadry na nadchodzące spotkania eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się: 4 września na wyjeździe z Holandią oraz 7 września na Stadionie Śląskim z Finlandią. Oprócz Kamila Grosickiego znaleźli się w niej także byli portowcy: Adam Buksa i Jakub Piotrowski, w tej chwili zawodnicy włoskiego Udinese.

Lista powołanych zawodników:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC),

obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa),

pomocnicy: Przemysław Frankowski (Rennes), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan),

napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).

