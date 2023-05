Piłka nożna. Powołania Wahlqvista i Wędrychowskiego

Linus Wahlqvist w meczu z Radomiakiem w starciu z Berto Cayargą. Fot. Ryszard PAKIESER

Kolejni dwaj piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin otrzymali powołania do kadr narodowych, a już wczoraj informowaliśmy o tym, że w pierwszej reprezentacji Polski znalazł się portowiec Mateusz Łęgowski.

Prawy obrońca Linus Wahlqvist, od przyjazdu zimą do grodu Gryfa notorycznie nękany problemami zdrowotnymi (w ostatnim meczu ligowym z Radomiakiem także przed czasem zszedł z boiska z powodu kontuzji), został powołany do kadry reprezentacji Szwecji na mecz eliminacji mistrzostw Europy z Austrią (20 czerwca w Wiedniu) oraz na spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (16 czerwca w Solnie). Portowiec dotychczas rozegrał 8 reprezentacyjnych spotkań, więc ma szansę na dziewiąty, a może i dziesiąty występ.

Wahlqvist poważniejszą sportową karierę rozpoczynał w juniorskich zespołach z miasta Norrköping, gdzie się urodził, a następnie trafił do pierwszej drużyny IFK Norrköping, skąd w lipcu 2018 roku przeszedł do niemieckiego Dynama Drezno, a w sierpniu 2020 roku powrócił do IFK Norrköping, zaś podczas minionej zimy przeprowadził się do Polski. Portal Transfermarkt informuje, że w sezonie 2018/19 miał 2-miesięczną przerwę z powodu „reakcji stresowych kości". W grudniu ubiegłego roku nie trenował z Pogonią z powodu problemów zdrowotnych, a po przerwie świąteczno-noworocznej także nie uczestniczył w pierwszych treningach z powodu choroby. W sparingu na obozie w Turcji doznał kontuzji i znowu pauzował. W Pogoni zagrał 12 spotkań ligowych, ale tylko pięć razy dograł do końca, ba aż siedmiokrotnie był zmieniany przed czasem. Mimo tych zdrowotnych perturbacji wiosną był już powoływany do szwedzkiej kadry, w której rozegrał oba spotkania i to w pełnym wymiarze czasowym!

• • •

Pomocnik Pogoni Marcel Wędrychowski znalazł się wśród zawodników powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 Michała Probierza, byłego piłkarza Dumy Pomorza, na towarzyskie mecze z Finlandią (15 czerwca w Warszawie) i Czarnogórą (19 czerwca w Podgoricy). (mij)