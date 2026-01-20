Piłka nożna. Potwierdziła się informacja „Kuriera"; Kostorz w Polonii Warszawa

Kacper Kostorz w ciemnym stroju. Fot. Pogoń Szczecin SA

Były piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Kacper Kostorz został nowym zawodnikiem I-ligowej Polonii Warszawa, z którą podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. 26-letni napastnik w rundzie jesiennej ekstraklasy rozegrał 10 spotkań w granatowo-bordowych barwach.

REKLAMA

Pisząc kilka dni temu o rozwiązaniu przez Kostorza umowy z Dumą Pomorza poinformowaliśmy, że piłkarz przymierzany jest do I-ligowego Śląska Wrocław, ale prawdopodobnie nie przejdzie do klubu z Dolnego Śląska, lecz powróci do stolicy (bo grał tam w warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski) i nasze informacje się potwierdziły, gdyż trafił do zespołu Czarnych Koszul.

(mij)

REKLAMA