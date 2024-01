Piłka nożna. Portowcy z 2 kandydatami w 69. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego"

Tak wyglądał pierwszy ubiegłoroczny trening portowców. Fot. Ryszard PAKIESER

Po krótkich, świąteczno-noworocznych urlopach, w poniedziałek piłkarze Pogoni Szczecin, szóstej drużyny PKO BP Ekstraklasy po 19 kolejkach, z dwoma kandydatami w 69. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego" w składzie (Kamil Grosicki i Wahan Biczachczjan), rozpoczynają przygotowania do wiosennych rozgrywek, które toczyć się będą w grodzie Gryfa oraz w Turcji.

Poniedziałkowe inauguracyjne zajęcia rozpoczną się testami medycznymi, które wykonywane będą także w następny dzień, a we wtorek będzie miał też miejsce pierwszy trening na boisku. Ćwiczenia na własnych obiektach potrwają do 14 stycznia, a od 15 do 26 stycznia zaplanowano zgrupowanie w tureckim Belek, co jest od lat szczecińską tradycją. Po powrocie zajęcia kontynuowane będą na szczecińskich obiektach.

Pierwszy ligowy mecz Anno Domini 2024 odbędzie się we Wrocławiu z liderem tabeli miejscowym Śląskiem już 11 lutego o godz. 17.30. Bardzo trudna inauguracja Pucharu Polski, w którym portowcy już dotarli do ćwierćfinału, będzie miała miejsce prawdopodobnie 28 lutego w pojedynku w Poznaniu z tamtejszym Lechem, który wyprzedza szczecinian w ekstraklasowej tabeli (III miejsce), ale w bezpośrednim meczu w październiku na Twardowskiego został rozgromiony przez portowców 5:0!

Wcześniej, przed oficjalnymi spotkaniami, odbędą się cztery gry kontrolne, z czego trzy pierwsze na obozie w Turcji: 19 stycznia z FC Paksi, 22 stycznia z Celje FC, 25 stycznia ze Sturmem Graz i po powrocie ze zgrupowania na tydzień przed ligową inauguracją 2 lutego w Danii z FC Nordsjælland.

Zimą kibiców najbardziej interesują sprawy transferowe, więc możemy podać, że Pogoń oficjalnie potwierdziła odejście do I-ligowego Motoru Lublin bocznego obrońcy Pawła Stolarskiego. Prawdopodobnie do wicelidera II ligi KKS-u 1925 Kalisz, trenowanego przez szczecinianina Pawła Ozgę, który w poprzednim sezonie prowadził III-ligowe rezerwy portowców, przejdzie pomocnik Pogoni Stanisław Wawrzynowicz. Prezes klubu Jarosław Mroczek poinformował też o chęci sprzedaży co najmniej jednego zawodnika z podstawowego składu, a chodzi tu zapewne o reprezentanta Armenii, pomocnika Wahana Biczachczjana. Wiemy też, że nasz klub prowadzi rozmowy w sprawie wytransferowania młodego gracza drugiej linii Marcela Wędrychowskiego i greckiego napastnika Efthýmisa Kouloúrisa. ©℗

(mij)