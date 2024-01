Piłka nożna. Portowcy wyruszyli na zgrupowanie do tureckiego Belek

W sobotę portowcy zagrali wewnętrzny sparing jeszcze w zimowych warunkach, a wkrótce czekają ich zajęcia w słońcu i temperaturze dochodzącej do 20 stopni Cejsjusza. Fot. Ryszard PAKIESER

W poniedziałek z samego rana piłkarze Pogoni Szczecin, zajmującej po 19 kolejkach VI miejsce w PKO BP Ekstraklasie, wyruszyli na przedsezonowe zgrupowanie do tureckiego Belek. W kadrze naszej drużyny znalazło się 29 zawodników. Pierwszym przystankiem portowców na drodze do tureckiej miejscowości był Berlin. Obóz potrwa do 26 stycznia.

W trakcie zimowego zgrupowania, ale w ciepłym kraju, Pogoń rozegra trzy mecze kontrolne: z węgierskim FC Paksi (19 stycznia), słoweńskim NK Celje (22 stycznia) oraz austriackim Sturmem Graz (25 stycznia).

Od lat piłkarze Pogoni zimą przygotowują się do drugiej części sezonu w tureckim Belek. Tym razem miejscem stacjonowania naszej drużyny będzie luksusowy hotel Bellis Deluxe. Zespół będzie miał w nim do dyspozycji wszystko, czego potrzeba, aby w komfortowych warunkach zbudować jak najwyższą formę. 5-gwiazdkowy hotel Bellis Deluxe posiada łącznie ponad 550 pokoi i jest w stanie przyjmować jednocześnie przeszło 1000 gości. Zlokalizowany jest około 6 kilometrów od centrum Belek, bezpośrednio przy plaży. Czas dojazdu z lotniska w Antalyi do ośrodka to około 30-40 minut.

Na miejscu portowcy zastaną wszystko, co jest niezbędne do ciężkiej pracy. Przede wszystkim dwa pełnowymiarowe, zgodne ze standardami FIFA boiska, ale nie tylko. Hotel posiada też świetnie wyposażoną siłownię, kryte baseny, korty tenisowe, łaźnie parowe, SPA oraz centrum odnowy biologicznej. Wszystkie jego pokoje wyposażone są w prysznice i toalety, systemy centralnego ogrzewania, systemy klimatyzacji split, bezprzewodowy internet i nowoczesne systemy nagłośnieniowe. W obrębie ośrodka znajdują się także gabinety masażu, oddzielne pomieszczenia dla sędziów, dla prasy i telewizji oraz trenerów. Dzięki radiowo-telewizyjnej wieży nadawczej o wysokości 7 metrów i powierzchni 6 metrów kwadratowych, z rozgrywanych na terenie Bellis Football Club meczów można przeprowadzać wysokiej jakości transmisje na żywo. Prawdopodobnie transmitowane będą wszystkie trzy sparingi szczecinian. Nasi piłkarze nie będą oczywiście pierwszymi, którzy będą mieli szansę stacjonować w Bellis Deluxe podczas zimowych przygotowań. W ostatnich latach w tym hotelu często gościli w styczniu gracze poznańskiego Lecha, ale z uwagi na świetne wyposażenie jest on też miejscem chętnie wybieranym na zgrupowania przez rozmaite reprezentacje narodowe.

W 29-osobowej kadrze na wyjazd do Turcji znaleźli się wszyscy młodzi zawodnicy z Akademii Pogoni, którzy w zeszłym tygodniu pracowali z pierwszym zespołem: Patryk Paryzek, Bartosz Urbaniak, Antoni Klukowski, Kamil Jakubczyk, Mateusz Kaczorek, Kacper Gołębiewski i Dawid Kroczek. Są też gracze mający ostatnio kłopoty zdrowotne - Valentin Cojocaru, Rafał Kurzawa, Danijel Lončar oraz Kacper Smoliński. Gdyby nie młodzież i rekonwalescenci, przetrzebiona transferową wyprzedażą Pogoń wyjechałaby w zaledwie 18-osobowym składzie. (mij)

KADRA NA OBÓZ W BELEK

Bramkarze: Valentin Cojocaru, Bartosz Klebaniuk, Axel Holewiński.

Obrońcy: Benedikt Zech, Mariusz Malec, Linus Wahlqvist, Leonárdo Koútris, Wojciech Lisowski, Léo Borges, Danijel Lončar, Bartosz Urbaniak.

Pomocnicy: Wahan Biczachczjan, Kamil Grosicki, João Gamboa, Fredrik Ulvestad, Alexander Gorgon, Rafał Kurzawa, Marcel Wędrychowski, Kacper Smoliński, Olaf Korczakowski, Adrian Przyborek, Dawid Kroczek, Mateusz Kaczorek, Kacper Gołębiewski, Kamil Jakubczyk.

Napastnicy: Efthýmis Kouloúris, Luka Zahovič, Patryk Paryzek, Antoni Klukowski.