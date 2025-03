Piłka nożna. Portowcy w reprezentacyjnej przerwie

Mamy obecnie typowo treningowy tydzień. Fot. Pogoń Szczecin SA

Rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna, z uwagi na mecze eliminacji piłkarskich mistrzostw świata podopiecznych Michała Probierza z Litwą (21 marca o godz. 20.45 w Warszawie) i Maltą (24 marca, o tej samej porze i w tym samym miejscu), więc ten tydzień jest dla zawodników Pogoni Szczecin nieco spokojniejszy, a przy Twardowskiego Robert Kolendowicz zaplanował granatowo-bordowym tylko 5 treningów.

Jeśli chodzi o reprezentacyjne sprawy, to z powodu kontuzji wypadł z kadry były stoper Pogoni Sebastian Walukiewicz (Torino, Włochy), a podobnie było w przypadku Nicoli Zalewskiego (Inter Mediolan, Włochy). Zastąpili ich dodatkowo powołani: Dominik Marczuk (Real Salt Lake, USA) i Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok).

Wróćmy jednak na ligowe podwórko i poinformujmy, że po ekscytującym meczu z Cracovią, wygranym przez portowców 5:2 (choć po 12 minutach przegrywali 0:2 i mogli stracić trzeciego gola, gdyby nie fantastyczna interwencja Valentina Cojocaru), część naszych piłkarzy miała wolny weekend, inni w sobotę rozegrali III-ligowy mecz w zespole rezerw z Vinetą Wolin (wygrany 2:0), zaś pozostali udali się na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych. Adrian Przyborek - i Axel Holewiński, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w II-ligowej Polonii Bytom - zostali powołani na turniej II rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy dfo lat 19, który odbędzie się w dniach 19-25 marca w Gruzji, a Polacy rozegrają mecze w Tbilisi z: Gruzją (19 marca o godz. 19), Czarnogórą (22 marca o godz. 14) oraz Słowacją (25 marca o godz. 19:00). Natomiast Antoni Klukowski - jeszcze niedawno ciułający ekstraklasowe minuty, a po meczu z poznańskim Lechem przesunięty do drużyny Centralnej Ligi Juniorów Starszych - otrzymał powołanie do kadry do lat 18 na marcowy turniej towarzyski w Hiszpanii, gdzie Biało-Czerwoni zagrają w San Pedro del Pinatar z Walią (20 marca o godz. 15), Szkocją (22 marca o godz. 15) oraz Szwecją (25 marca o godz. 11). Jeśli chodzi o szczecińskie dalekie zaplecze, to na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski do lat 15, które odbędzie się w Siedlcach od 24 do 26 marca, powołania otrzymali trzej młodzi portowcy: Jakub Chmielewski, Aleksander Majewski i Mikołaj Szymański (do Siedlec uda się także Jakub Malewicz z FASE Szczecin).

Na tydzień przerwy reprezentacyjnej sztab szkoleniowy Pogoni zaplanował dla pierwszego zespołu 5 treningów. W poniedziałek nasi piłkarze rano ćwiczyli na siłowni, a po południu mieli otwarty dla publiczności trening piłkarski na boisku numer 3. Po jednych zajęciach z piłką drużynie zarządzono na wtorek, środę i czwartek. W piątek o godz. 17.30 Pogoń II rozegra mecz 22. kolejki III ligi z Notecią Czarnków i niewykluczone, że do występu w tym spotkaniu zostanie oddelegowanych kilku piłkarzy z szerokiej kadry pierwszego zespołu. Nadchodzący weekend szczecińska drużyna będzie miała wolny. (mij)