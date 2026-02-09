Piłka nożna. Portowcy ulegli Chojniczance

Szczecinianie ulegli II-ligowcom; przy piłce Natan Ława, który wszedł na boisko w drugiej połowie. Fot. Pogoń Szczecin SA

W piłkarskim meczu kontrolnym, rozegranym w poniedziałek na bocznym boisku numer 2 przy ul. Twardowskiego, walcząca o utrzymanie ekstraklasowa Pogoń Szczecin przegrała z II-ligowcami z Chojnic, którzy też nie są bezpieczni, bo mają zaledwie punkt przewagi nad miejscami barażowymi o pozostanie w II lidze...

Piłkarski sparing: POGOŃ Szczecin - CHOJNICZANKA Chojnice 0:1 (0:1); 0:1 Jakub Oleksiewicz (45).

POGOŃ: Krzysztof Kamiński (46 Kuba Bochniarz) - Hussein Ali, Andrzej Ossowski, Rafał Jakubowski, Jakub Lis - Jan Biegański, Kellyn Acosta (55 Natan Ława), Jacek Czapliński, Sebastian Rojek (68 Kacper Berkowski), Kacper Smoliński (68 Tristan Andrew) - Karol Angielski (68 Kacper Stanowski)

W poniedziałkowym spotkaniu, rozegranym w klasycznej formule 2 x 45 minut, zagrali piłkarze, którzy nie wzięli udziału w niedzielnym ekstraklasowym zremisowanym 1:1 pojedynku z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, bądź zagrali w nim w mniejszym wymiarze czasowym. W szczecińskich barwach zadebiutował pozyskany zimą reprezentant Stanów Zjednoczonych Acosta, który po niecałej godzinie został zmieniony przez Ławę. Kupiny zimą Angielski zagrał nieco dłużej, bo ponad godzinę. Chyba po raz pierwszy w ekstraklasowej drużynie wystąpił młody rodak trenera Thomasa Thomasberga Andrew, grający na co dzień w III-ligowych rezerwach Pogoni.

Nie zagrali natomiast dwaj obcokrajowcy; pozyskany dosłownie w ostatniej chwili stoper reprezentacji Węgier Attila Szalai oraz były mistrz świata z reprezentacją Francji, czyli obrońca Benjamin Mendy. Prawdopodobnie powodem ich absencji były problemy zdrowotne lub niedostateczne przygotowanie do sezonu...

Kontrolne zawody były w miarę wyrównane i zakończyły się skromną wygraną gości, a zwycięskiego gola dla Chojniczanki zdobył w ostatniej akcji pierwszej połowy Oleksiewicz. (mij)

