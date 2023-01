Piłka nożna. Portowcy trenują w Belek. Zmiana sparingpartnera Pogoni

Pierwszym sparingpartnerem piłkarze Pogoni podczas przedsezonowego zgrupowania w tureckim Belek miał być wicemistrzem Kazachstanu FK Aktobe, ale dzień przed planowanym meczem sztab Pogoni musiał zmienić plany. Z uwagi na kłopoty zdrowotne w kazachskim zespole portowcy zmierzą się z rumuńskim Petrolul Ploiesti.

Pierwotny rywal Portowców przekazał informację, że nie będzie w stanie przystąpić do piątkowego spotkania. W drużynie Kazachów spora grupa zawodników zmaga się obecnie z grypą. Poszukiwania nowego sparingpartnera zakończyły się sukcesem. Będzie nim rumuński Petrolul Ploiesti, - 7. drużyna tamtejszej ekstraklasy. Czterokrotny mistrz Rumunii w środę rywalizował w Turcji z Lechią Gdańsk, którą pokonał 2:0.

Mecz z Petrolul odbędzie się na boisku treningowym w ośrodku Gloria Sports o godz. 10 czasu w Polsce. Ze spotkania planowana jest internetowa transmisja video.

Na obóz do Turcji nie poleciał z drużyną 26-letni lewy obrońca Pogoni, Portugalczyk Luís Mata, a portal Transfermarkt sugeruje jego transfer do izraelskiego Hapoelu Beer-Szewa, który jesienią rywalizował w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy z Lechem Poznań. W izraelskim klubie przez wiele lat występował bardzo dobrze znany w Polsce Maor Melikson. Portugalski obrońca z Twardowskiego, którego wartość rynkowa szacowana jest na milion euro, ma z Pogonią ważny kontrakt do 30 czerwca tego roku. (mij)

Wcześniejsza informacja

W poniedziałkowy wieczór piłkarze Pogoni Szczecin pojawili się w tureckim mieście Belek w ośrodku Gloria Sports Arena, w którym aż do 19 stycznia będą szlifować formę do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy, a od wtorku nasza drużyna trenuje już pełną parą, choć niektóre zajęcia odbywają się w… deszczu.

Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe portowcy odbyli zajęcia typowo rozruchowe, czyli stretching (ćwiczenia rozciągające) oraz jeździli na rowerkach stacjonarnych. Od wtorku są już regularne zajęcia na siłowni oraz na boisku, w tym także treningi z piłką.

Szwedzki trener Pogoni Jens Gustafsson zabrał ze sobą na styczniowe zgrupowanie pięciu piłkarzy związanych z Akademią Pogoni i naszymi III-ligowymi rezerwami trenowanymi przez Pawła Ozgę. W Belek po raz pierwszy trenują: Yadegar Rostami, Axel Holewiński, Konrad Magnuszewski oraz Adrian Przyborek. Ponadto nad Bosforem jest także Dawid Rezaeian, który szansę szlifowania formy w Turcji miał już także przed rokiem.

Bardzo ważnym elementem przygotowań w Turcji będą oczywiście sparingi, a pierwszy odbędzie się już jutro o godz. 15 z aktualnym wicemistrzem i 5-krotnym mistrzem Kazachstanu oraz zdobywcą pucharu tego kraju – FK Aktobe. 15 stycznia Pogoń zagra z rumuńską drużyną FCSB Bukareszt, a 18 stycznia – z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu.

W ostatnim sezonie ligowym FK Aktobe było bardzo bliskie wywalczenia szóstego w swojej historii mistrzostwa kraju. Czerwono-Biali długo przewodzili w ligowej tabeli, ale na ostatniej prostej dali się wyprzedzić swojemu odwiecznemu rywalowi, drużynie FK Astana, która zdobyła o jeden punkt więcej, a sezon kończyła serią pięciu wygranych. FK Aktobe w swojej historii mierzyło się już z zespołami z Polski. W sezonie 2014/15 kazachska drużyna w fazie play-off Ligi Europy musiała uznać w dwumeczu wyższość Legii Warszawa (0:1, 0:2). Co ciekawe, jedną z bramek dla legionistów w rozgrywanym w stolicy naszego kraju meczu rewanżowym zdobył wówczas aktualny piłkarz Pogoni Michał Kucharczyk. Portowcy także mieli już okazję w przeszłości rywalizować z ekipą z miasta leżącego na południe od południowego krańca Uralu. Do starcia Dumy Pomorza z Aktobe doszło w styczniu 2018 roku, również podczas zgrupowania w Belek. Wówczas szczecinianie wygrali 4:1, a bramki dla naszego zespołu zdobywali Kamil Drygas (2), Dawid Kort i Spas Delew. Szansę na poprawę bilansu w piątek będzie miał tylko pierwszy z wymienionych…

