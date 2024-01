Piłka nożna. Portowcy na testowaniu

W poniedziałek portowcy pojawili się na stadionie im. Floriana Krygiera. Fot. Pogoń Szczecin SA

W poniedziałek z samego rana, po bardzo krótkiej przerwie urlopowej piłkarze szóstej w tabeli PKO BP Ekstraklasy (po 19 rundach) Pogoni Szczecin, zameldowali się na stadionie przy ul. Twardowskiego i już dziś wiemy, że wiosenne kadra będzie znacznie szczuplejsza od tej jesiennej...

Odchudzanie drużyny to zresztą w przypadku portowców od kilkunastu miesięcy konsekwentne działanie, a wielu kibiców nazywa to nawet plagą. Tej zimy do I-ligowego Motoru Lublin odszedł boczny obrońca Paweł Stolarski, a do II-ligowego KKS-u 1925 Kalisz trafi najprawdopodobniej pomocnik Stanisław Wawrzynowicz. Na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu Pogoń postanowiła też rozstać się ze skrzydłowym Mariuszem Fornalczykiem, a ponieważ nie udało się znaleźć zagranicznego kontrahenta, rozpoczęto przymiarki w polskiej ekstraklasie. Wśród potencjalnych nowych klubów młodzieżowca wymieniano: Stal Mielec, Widzew Łódź, Radomiaka Radom i Cracovię Kraków, a ostatecznie zawodnik trafił do Korony Kielce, w której w poniedziałek rozpoczął testy medyczne. Ich pozytywne wyniki skutkować będą transferem definitywnym zawodnika. Fornalczyk trafił do Pogoni w 2020 roku. Dotąd rozegrał w granatowo-bordowych barwach 50 ekstraklasowych spotkań, w których strzelił 3 gole. Wystąpił też w 7 meczach Ligi Konferencji Europy (1 zdobyty gol) i 6 spotkaniach Pucharu Polski.

Wiosną z pewnością nie zobaczymy na Twardowskiego także Huberta Turskiego, który został wypożyczony do końca czerwca 2025 roku do I-ligowej Arki Gdynia. Wypożyczenie zawiera opcję wykupu piłkarza. Turski urodził się w 2003 roku i swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Unii Dolice. W Pogoni pojawił się w 2014 roku i sukcesywnie pokonywał kolejne szczeble rozwoju - od grup dziecięcych, aż po drużynę rezerw. Swój ekstraklasowy debiut zaliczył 9 maja 2020 roku, w starciu przeciwko Zagłębiu Lubin. W pierwszej drużynie zanotował od tamtej pory 10 spotkań. Dynamicznie rozwijającą się karierę piłkarza znacznie spowolniła kontuzja, której doznał w lutym 2022 roku. Po licznych perypetiach zdrowotnych młody zawodnik do gry na pełnych obrotach wrócił latem 2023 roku. W bieżącym sezonie bronił barw III-ligowych rezerw, dla których w ośmiu rozegranych meczach zdobył pięć bramek.

- Hubert Turski ma za sobą bardzo trudny czas i jestem przekonany, że gdyby nie kontuzja, byłby teraz w zupełnie innym miejscu - podkreśla dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk. - Nadal jednak w niego wierzymy. To zawodnik, który ma duże umiejętności i ambicje. W ostatnich miesiącach wracał do optymalnej dyspozycji w zespole rezerw, w którym pokazywał się z bardzo dobrej strony. Jestem przekonany, że wypożyczenie do klubu walczącego o awans do PKO BP Ekstraklasy to na tym etapie dla niego właściwy krok.

Oprócz wymienionych redukcji składu, Pogoń planuje jeszcze sprzedać reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana oraz greckiego napastnika Efthýmisa Kouloúrisa. Nasz klub jest natomiast zainteresowany pozyskaniem bardzo młodego napastnika Lecha Poznań Oskara Tomczyka, grającego ostatnio w II-ligowych rezerwach „kolejorza”, lecz apetyt na tego młodzieńca mają jeszcze trzy ekstraklasowe kluby: Cracovia Kraków. Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. Aby uzupełnić ubytki, w zajęciach z pierwszym zespołem będą uczestniczyć młodzi zawodnicy wywodzący się z Akademii Pogoni: reprezentant Kanady juniorów, uczestnik niedawnych mistrzostw świata w Indonezji (równie nieudanych dla jego drużyny, jak i dla Polski) Antoni Klukowski oraz Bartosz Urbaniak, Patryk Paryzek, Kamil Jakubczyk, Mateusz Kaczorek, Kacper Gołębiewski i Dawid Kroczek.

To tyle wstępnych informacji z zimowego okienka transferowego, więc przechodzimy teraz do planu przygotowań w pierwszym tygodniu treningów. Przypomnijmy, że portowcy przebywali na urlopach od 16 grudnia i wygranego 2:1 wyjazdowego meczu z Widzewem Łódź. W poniedziałek piłkarze mieli w planach tradycyjne badania lekarskie i testy wydolnościowe, by sprawdzić m.in. , czy w sportowy sposób spędzali urlopy oraz czy po świętach nie przybrali zbytnio na wadze... W ramach poniedziałkowych i wtorkowych testów zawodników czekały pomiary pułapu tlenowego VO2max, które odbyły się w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Piłkarze przechodzili także badania EKG oraz sprawdziany siłowe.

Testowanie kontynuowane będzie we wtorek, a pierwsze zajęcia na boisku odbędą właśnie tego dnia po południu na boisku numer „2", a więc niestety bez obecności kibiców. W środę naszych piłkarzy czekają dwa treningi; poranny na siłowni, oraz popołudniowy już z piłką. Czwartek ma wyglądać w wykonaniu graczy Pogoni tak samo. Na piątek został zaplanowany przez sztab szkoleniowy jeden piłkarski trening. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia przygotowań będzie dla naszej drużyny sobotnia gra wewnętrzna na boisku numer „2".

Następnie 15 stycznia podopieczni szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona wylecą na zgrupowanie do tureckiego Belek, co jest od lat tradycją Dumy Pomorza. W Turcji ćwiczyć będą do 26 stycznia, a po powrocie do kraju zajęcia kontynuowane będą na szczecińskich obiektach. Pierwszy ligowy mecz Anno Domini 2024 odbędzie się we Wrocławiu z liderem tabeli miejscowym Śląskiem już 11 lutego o godz. 17.30. Tegoroczna inauguracja Pucharu Polski, w którym portowcy już dotarli do ćwierćfinału, będzie miała miejsce prawdopodobnie 28 lutego w pojedynku w Poznaniu z tamtejszym Lechem. Wcześniej, przed oficjalnymi spotkaniami, odbędą się cztery gry kontrolne, z czego trzy pierwsze na obozie w Turcji: 19 stycznia z FC Paksi, 22 stycznia z Celje FC, 25 stycznia ze Sturmem Graz i po powrocie ze zgrupowania na tydzień przed ligową inauguracją 2 lutego w Danii z FC Nordsjælland. (mij)