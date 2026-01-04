Piłka nożna. Portowcy na badaniach i testach

Po krótkich urlopach w sobotę piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin zameldowali się w klubie i od samego rana przechodzili niezbędne badania lekarskie oraz testy wydolnościowe, a zajęcia te kontynuowane będą w niedzielę. Natomiast pierwszy trening na boisku odbędzie się już w poniedziałek.

Ostatni mecz ligowy portowcy rozegrali 6 grudnia, mimo prowadzenia do przerwy 2:0 remisując u siebie z Radomiakiem 2:2, co dla kibiców było sporym zawodem, bo Duma Pomorza spędza zimę z dorobkiem jedynie 21 punktów na odległym 11. miejscu w tabeli z zaledwie jednopunktową przewagą nad strefą spadkową, a tak złych wyników dawno już nie było na Twardowskiego... Niemal natychmiast po nieudanym meczu z radomianami granatowo-bordowi rozjechali się na urlopy, a w sobotę pojawili się w klubie po raz pierwszy od tamtego czasu.

Na sobotę i niedzielę zaplanowano szereg badań i testów sprawdzających. Obejmują one tradycyjnie m.in. pomiar pułapu tlenowego VO2max, badania medyczne, czy testy mocy i wytrzymałości. Badania te mają na celu sprawdzenie aktualnej dyspozycji szczecińskich piłkarzy, a także ocenę ryzyka odniesienia przez nich kontuzji w trakcie przygotowań do sezonu.

Pierwszy trening zespołowy na boisku nasza drużyna odbędzie w poniedziałek, a zajęcia przy Twardowskiego będą odbywać się do 12 stycznia, zaś następnie portowcy udadzą się na 11-dniowe zgrupowanie tradycyjnie do tureckiego Belek. Przed wylotem do Turcji Pogoń na własnych obiektach rozegra z czołowym II-ligowcem Świtem Szczecin mecz kontrolny, który odbędzie się w sobotę 10 stycznia o godz. 13. Pierwotnie spotkanie planowane było na Karłowicza, ale tamto boisko nie ma podgrzewanej murawy, a prognozowane są mrozy, więc sparing może być przeniesiony na podgrzewaną płytę numer 2 przy samej ulicy Twardowskiego, ale tam nie ma trybun, a płoty jakiś czas temu zostały uszczelnione, więc spragnieni piłki kibice nawet z chodnika nie będą mogli zobaczyć kontrolnego pojedynku... (mij)

