Piłka nożna. Portowcy mają patent na Cracovię

W ostatnim meczu na Twardowskiego, w marcu ubiegłego roku, Pogoń wygrała z Cracovią 3:1. Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek o godz. 20.30 na stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego, odbędzie się mecz piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w którym szczecińska Pogoń zmierzy się Cracovią, z którą w ostatnich latach bardzo dobrze sobie radziła w grodzie Gryfa.

Równie mocno jak wynikiem tego meczu - a może jeszcze bardziej - kibice granatowo-bordowych zainteresowani są tym, kto przejmie stery Dumy Pomorza i czy czeka nas rejs po sukcesy, czy dryf na mieliznę...

Kanadyjczyk na ratunek

W ostatnich dniach sporo się dzieje w sprawie przekształceń własnościowych w spółce akcyjnej Pogoń. Pakiet kontrolny akcji wykupił i prezesem został Brazylijczyk Nilo Effori, ale mimo upływu terminu, nie zapłacił nawet pierwszej raty poprzedniemu właścicielowi, czyli firmie EPA i Jarosławowi Mroczkowi. Effori informował jednak publicznie, o czym informowaliśmy we wczorajszym „Kurierze", że znalazł inwestora i ureguluje zobowiązania (także wobec piłkarzy, którzy ponoć zagrozili, że mogą nie zagrać z Cracovią...). W środę okazało się, że tym inwestorem jest kanadyjski przedsiębiorca działający m.in. w branży nieruchomości na terenie Kanady, Grecji, Hiszpanii i Turcji Alex Haditaghi (miałby współpracować z nim menedżer piłkarski Tan Kessler, turecki działacz, jeszcze niedawno działający w angielskim Hull City), który już w grudniu prowadził rozmowy w sprawie przejęcia szczecińskiego klubu, ale wówczas sprzeciwił się temu zarząd granatowo-bordowej ekipy, a przede wszystkim podmioty udzielające Pogoni pożyczek. Teraz kanadyjsko-turecka propozycja wykupienia akcji Pogoni, spłacenia wierzycieli i uregulowania należności wobec piłkarzy została przesłana mailem w trakcie posiedzenia rady nadzorczej Pogoni SA, po czym Haditaghiemu i Kesslerowi umożliwiono udział w posiedzeniu wspomnianej rady. Mówiono o pojednaniu, wybaczeniu uraz i osiągnięciu porozumienia w ciągu dwóch dni. Jeśli dojdzie do bardzo oczekiwanego przez kibiców porozumienia (podobno przedstawiciel szalikowców Rafał Chlasta został dokooptowany do zarządu klubu), nowy akcjonariat i podział ról w spółce dokona się na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Pogoni, które jest zaplanowane na 21 marca. Dodajmy jeszcze, żeby zobrazować klimat jaki towarzyszy przekształceniom własnościowym w spółce, że Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała, iż zajmie się sprawą gróźb kierowanych pod adresem Efforiego, który napisał w mailu, jakoby podczas przegranego 0:3 meczu z Lechem Poznań grożono jemu i jego małżonce oraz że był przetrzymywany w pomieszczeniach klubowych wbrew swojej woli i zmuszany do oddania pakietu akcji na rzecz byłego prezesa Mroczka.

Historia łaskawa

Wróćmy jednak do sportu i poinformujmy, że w dotychczasowej historii Pogoń rozegrała 47 meczów o ligowe punkty z Cracovią (w Pucharze Polski kluby nie spotkały się ani razu!) i portowcy 20 spotkań wygrali, 11 zremisowali i 16 przegrali, co dało korzystną różnicę bramek: 73-67. Na Twardowskiego nasza drużyna jest niepokonana w ligowych starciach z krakowianami od sześciu meczów, w których odniosła 4 zwycięstwa i 2 remisy. W każdym z ostatnich jedenastu spotkań portowcy strzelali przynajmniej jedną bramkę, lecz w każdym z ostatnich siedmiu pojedynków, tracili co najmniej jednego gola. Najwięcej bramek Cracovii strzelili: Marian Kielec i Adam Frączczak (po 7). Dodajmy, że występujący obecnie w III-ligowych rezerwach Frączczak dołączył ostatnio do sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu Pogoni na staż, który jest jednym z warunków ukończenia przez niego kursu trenerskiego B+A. W rundzie jesiennej pod Wawelem Pogoń uległa Cracovii 1:2, a gole dla gospodarzy zdobyli: Mikkel Maigaard i Virgil Ghiță, zaś dla portowców trafił Léo Borges.

Grek kontra Fin

Piątkowy pojedynek będzie też rywalizacją najskuteczniejszego obecnie snajpera w naszej lidze gorącego Greka Efthýmis Kouloúrisa, z przewodzącym w klasyfikacji kanadyjskiej zimnym Finem Benjaminem Källmanem. Obaj łącznie strzelili już w ekstraklasie 55 goli, a w tym sezonie portowiec ma ich na koncie 16, a gość z Krakowa 12. Nasz snajper przewodzi obecnie klasyfikacji najlepszych strzelców w lidze, a Fin jest czwarty. Källman oprócz 12 goli ma też na swoim koncie w tym sezonie aż 7 asyst. W efekcie zawodnik z Finalndii jest najlepszy, jeżeli spojrzymy na klasyfikację kanadyjską naszej ligi, w której Kouloúris, z jedną asystą oprócz bramek, dzieli trzecią lokatę z Jesúsem Imazem z Jagiellonii Białystok. Zbliżający się mecz będzie czwartym spotkaniem na boisku obu zawodników. W dotychczasowych trzech, dwukrotnie triumfowała Pogoń, a raz Cracovia. Obaj gracze strzelili w nich po jednym golu. Grek spędził na boisku 260 minut, a Fin - 261.

Kontuzje i kartki

W ekipe granatowo bordowych nie ujrzymy w piątek pauzujących za kartki: Rafała Kurzawy i Marcela Wędrychowskiego. Natomiast w tym tygodniu do treningów z pierwszym zespołem po urazach powrócili Kacper Smoliński i Maciej Wojciechowski, a w III-ligowych rezerwach pierwszy występ po bardzo długiej przerwie zanotował Mariusz Malec. We wspomnianym meczu Pogoni II z Wybrzeżem Rewalskim wystąpili też pozyskani zimą Brazylijczycy: Luizão oraz Renyer, a ten drugi po kilku minutach gry doznał kontuzji i został zmieniony właśnie przez Malca. W drużynie Cracovii trener Dawid Kroczek z powodów zdrowotnych nie będzie miał do dyspozycji jedynie Kamila Glika, który ciągle walczy o powrót do zdrowia po kontuzji, a nikt z krakowian nie musi pauzować z powodu kartek. (mij)

W 25. kolejce grają

PIĄTEK

Radomiak - Lechia 18.00

POGOŃ - Cracovia 20.30

SOBOTA

Stal - Śląsk 14.45

Górnik - Motor 17.30

Widzew - GKS Katowice 20.15

NIEDZIELA

Puszcza - Piast 12.15

Zagłębie - Korona 14.45

Raków - Legia 17.30

Jagiellonia - Lech 20.15

Tabela po 24 kolejkach

1. Lech Poznań 50 46-19 16 2 6

2. Raków Częstochowa 49 34-14 14 7 3

3. Jagiellonia Białystok 48 45-29 14 6 4

4. POGOŃ Szczecin 40 36-26 12 4 8

5. Legia Warszawa 40 46-32 11 7 6

6. Cracovia Kraków 38 42-34 10 8 6

7. Górnik Zabrze 37 32-29 11 4 9

8. Motor Lublin 36 35-40 10 6 8

9. GKS Katowice 33 33-30 9 6 9

10. Piast Gliwice 33 25-24 8 9 7

11. Korona Kielce 32 23-30 8 8 8

12. Radomiak Radom 28 32-38 8 4 12

13. Widzew Łódź 27 27-39 7 6 11

14. Stal Mielec 23 25-34 6 5 13

15. Zagłębie Lubin 22 20-37 6 4 14

16. Puszcza Niepołomice 22 22-34 5 7 12

17. Lechia Gdańsk 21 25-42 5 6 13

18. Śląsk Wrocław 15 21-38 2 9 13