Piłka nożna. Portowcy już w Belek

W trakcie podróży portowcom nie było jak widać zbyt gorąco, ale w Turcji powinno się ocieplić... Fot. Pogoń Szczecin SA

Od poniedziałku piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przebywają już w hotelu Bellis Deluxe w miejscowości Belek, gdzie do 26 stycznia będą przygotowywać się do drugiej części sezonu, a treningi w Turcji pełną parą rozpoczęli we wtorek, choć pierwsze zajęcia, tzw. aktywacyjne, odbyły się tuż po przylocie w poniedziałkowy wieczór.

Portowcy rozpoczęli podróż na zgrupowanie w poniedziałek rano około godz. 9 i najpierw drużyna udała się autokarem do Berlina, skąd samolotem, wczesnym popołudniem odleciała w kierunku Antalyi. W tej tureckiej miejscowości gracze Dumy Pomorza pojawili się tuż przed godz. 17. Ostatnim etapem podróży była droga z lotniska do bazy hotelowej, a chwilę przed godz. 18 drużyna zameldowała się w hotelu Bellis Deluxe. Po kolacji o godz. 19 (wszystkie godziny podajemy według czasu polskiego) zawodnicy odbyli pierwsze zajęcia aktywacyjne. W ramach zajęć rozruchowych granatowo-bordowi rozciągali się oraz aktywowali mięśnie poprzez jazdę na rowerach stacjonarnych.

We wtorek nasi piłkarze odbyli poranne, mające już tradycyjną formę zajęcia na siłowni, a także przeprowadzili popołudniowy trening na boisku. W pozostałe dni tygodnia plan zwykle będzie wyglądał podobnie. Wyjątkiem będą dni meczów sparingowych. Przypominamy, że podczas obozu w Belek szczecinianie rozegrają trzy gry testowe: z węgierskim FC Paksi (już w piątek 19 stycznia), słoweńskim NK Celje (22 stycznia) oraz austriackim Sturmem Graz (25 stycznia).

Szwedzki trener Pogoni Jens Gustafsson zabrał na obóz 29 zawodników, w tym aż 12 piłkarzy o statusie młodzieżowca. W pewnym sensie życie go do tego zmusiło, bo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odeszło aż 19 piłkarzy! Granatowo-bordowych barw nie reprezentują już: Jean Carlos Silva, Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Kacper Kostorz, Kryspin Szcześniak, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Paweł Stolarski, Dante Stipica, Hubert Turski, Stanisław Wawrzynowicz, Mariusz Fornalczyk i Yadegar Rostami (wypożyczenie tego ostatniego do ekstraklasowego ŁKS-u Łódź Pogoń właśnie oficjalnie potwierdziła). Do Korei Południowej może wkrótce zostać sprzedany reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan, a nie jest wykluczone, że odejdzie też jeden z Greków, prawdopodobnie napastnik Efthýmis Kouloúris. Natomiast z zewnątrz pozyskano zaś - nie licząc III ligowców i młodzieży z własnej akademii - tylko 4 wartościowych zawodników: Valentina Cojocaru, João Gamboę, Fredrika Ulvestada oraz wspomnianego chwilę wcześniej Kouloúrisa. Spore nadzieje wiązano z chorwackim stoperem Danijelem Lončarem, ale praktycznie przez cały czas jego pobytu w grodzie Gryfa, trapią go problemy zdrowotne.

W bieżącym sezonie status młodzieżowca posiadają zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi, a w Belek jest, jak już wspomnieliśmy, dokładnie tuzin takich graczy: Bartosz Klebaniuk (ur. 2002), Axel Holewiński (ur. 2006), Marcel Wędrychowski (ur. 2002), Adrian Przyborek (ur. 2007), Olaf Korczakowski (ur. 2003), Patryk Paryzek (ur. 2006), Bartosz Urbaniak (ur. 2005), Antoni Klukowski (ur. 2007), Kamil Jakubczyk (ur. 2004), Mateusz Kaczorek (ur. 2006), Kacper Gołębiewski (ur. 2006) i Dawid Kroczek (ur. 2005). Ośmiu z wymienionych piłkarzy nie miało jeszcze okazji zadebiutować w oficjalnym meczu w pierwszej drużynie. Tego zaszczytu dostąpili natomiast: Wędrychowski, Klebaniuk, Przyborek oraz Korczakowski. (mij)