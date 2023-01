Piłka nożna. Portowcy już po świętach

We wtorek piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin porannymi zajęciami na siłowni wznowią przygotowania do wiosennej części sezonu po świąteczno-noworocznej przerwie, a po południu o godz. 16 portowcy rozpoczną trening na boisku. Przypomnijmy, że ostatni wspólny trening szczecinianie mieli przed Bożym Narodzeniem 22 grudnia.

W środę rano odbędą się zajęcia w grupach: testy wydolnościowe i trening na siłowni, a o godz. 16 piłkarze spotkają się na boisku. W czwartek po porannej siłowni, o godz. 16 rozpoczną się zajęcia na boisku. W Święto Trzech Króli zawodnicy Pogoni trenować będą na boisku od godz. 11, a na sobotę mieli zaplanowany pierwszy sparing, lecz zamiast niego odbędzie się wewnętrzna gra kontrolna. Niedziela będzie dniem wolnym, a w poniedziałek szczecińska ekipa odlatuje na 10-dniowy obóz przygotowawczy do tureckiego ośrodka Gloria Sports Arena w miejscowości Belek, w której nasz zespół był już niejeden raz.

W trakcie obozu Pogoń ma w planach rozegranie trzech spotkań kontrolnych. Już potwierdzeni rywale, to rumuński FCSB Bukareszt (dawna Steaua) oraz mistrz Azerbejdżanu Qarabağ Ağdam, a w przypadku trzeciego przeciwnika dogrywane są ostatnie szczegóły. Ostatnim etapem przygotowań po powrocie z Turcji, będą treningi na własnych obiektach, a rozgrywki ligowe Duma Pomorza zainauguruje już 28 stycznia o godz. 17.30 wyjazdowym pojedynkiem z Widzewem Łódź, z którym dzieli III miejsce w tabeli, choć jest lepsza w bezpośrednim bilansie, gdyż w lipcu na Twardowskiego wygrała 2:1.

W przygotowaniach do sezonu nie będzie już brał udziału prawy obrońca Jakub Bartkowski, który w poniedziałek rano pozytywnie przeszedł w Gdańsku testy medyczne i został wytransferowany do miejscowej Lechii, która podobnie jak Pogoń występuje w PKO BP Ekstraklasie. Bartkowskiego nie ominie jednak styczniowy wyjazd do Turcji, gdyż Lechia, bardzo podobnie jak Pogoń, dniach 9-20 stycznia przygotowywać się będzie do rundy wiosennej na obozie w tureckim Side. Bartkowski brał już udział w poniedziałkowym treningu gdańszczan, a przed wylotem do Turcji czeka go jeszcze krótkie zgrupowanie w pobliskim Władysławowie-Cetniewie.

W zajęciach Pogoni nie będzie też uczestniczył Brazylijczyk Jean Carlos Silva, o którego sprzedaży do ekstraklasowego lidera Rakowa Częstochowa informowaliśmy już w poniedziałkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego".

Sugerowaliśmy na naszych łamach, że pieniądze ze sprzedaży Bartkowskiego i Carlosa Silvy mogą zostać przeznaczone na zakup 20-letniego reprezentanta Azerbejdżanu Musy Qurbanliego, który występuje w zespole styczniowego sparingpartnera portowców, czyli w Qarabağu Ağdam. Sprawa się jednak nieco skomplikowała, bo zawodnik związany kontraktem z obecnym klubem do 30 czerwca 2024 roku, tuż przed Nowym Rokiem przedłużył umowę o kolejne dwa lata. Po tym zdarzeniu portal internetowy Transfermarkt zmienił szacowanie zawodnika, którego wartość niemal się podwoiła, z 350 na 600 tysięcy euro.

Przemysław Jasiński, były trener analityk portowców i szkoleniowiec Akademii Pogoni, został asystentem portugalskiego trenera Gonçalo Feio w II-ligowym Motorze Lublin. (mij)