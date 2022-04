Piłka nożna. Portowcy ambitnie walczyli, lecz nie dali rady...

W rozegranym awansem meczu 31. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin, mimo ambitnej walki do ostatnich sekund, przegrała na swoim boisku z Rakowem Częstochowa i była to już trzecia tegoroczna porażka w grodzie Gryfa (jesienią stadion im. Floriana Krygiera był twierdzą nie do zdobycia). Portowcy praktycznie stracili szanse na tak mocno oczekiwane przez szczecińskich kibiców mistrzostwo Polski, o które do samego końca rywalizować będzie korespondencyjnie środowy triumfator spod Jasnej Góry z poznańskim Lechem, a podopiecznym trenera Kosty Runjaicia najprawdopodobniej pozostanie III lokata i gra w Lidze Konferencji Europy, czyli powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu...



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1:2 (1:0); 1:0 Kamil Grosicki (25), 1:1 Vladislavs Gutkovskis (47), 1:2 Ivi López (78).



Pogoń: 1. Dante Stipica - 23. Benedikt Zech (84, 9. Piotr Parzyszek), 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata (60, 10. Luka Zahovič) - 21. Jean Carlos Silva, 8. Damian Dąbrowski (84, 19. Kacper Kostorz), 54. Maciej Żurawski (60, 99. Mateusz Łęgowski), 22. Wahan Biczachczjan (68, 14. Kamil Drygas), 11. Kamil Grosicki - 18. Michał Kucharczyk.



Raków: 1. Vladan Kovačević - 7. Fran Tudor, 2. Tomáš Petrášek, 3. Milan Rundić - 22. Deian Sorescu, 66. Giánnis Papanikoláou, 55. Szymon Czyż (46, 8. Ben Lederman), 17. Mateusz Wdowiak (73, 77. Marcin Cebula), 11. Ivi López (90, 18. Jakub Arak), 70. Fábio Sturgeon (46, 71. Wiktor Długosz) - 9. Sebastian Musiolik (46, 21. Vladislavs Gutkovskis).



Żółte kartki: Żurawski, Jakub Bursztyn (rezerwowy) - Czyż, Sorescu, Lederman. Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 9076.

Środowy pojedynek był to jakby kopią poprzedniej porażki portowców na Twardowskiego z Wisłą Płock, gdy szczecinianie objęli prowadzenie po strzale Grosickiego, a po chwili nasz skrzydłowy mógł podwyższyć rezultat, lecz później goście zdobyli dwie bramki i wygrali 2:1 mimo szturmu Pogoni w końcówce.

Szczeciński szkoleniowiec zaskoczył rywali składem, ustawiając nominalnego stopera Zecha na prawej obronie, wprowadzając Biczachczjana od 1. minuty, a w ataku wystawiając Kucharczyka, którego momentami zastępował na szpicy Carlos Silva, choć w naszej drużynie nie była to jedyna wymienność pozycji. Po przerwie atakującym został Zahovič, a Kucharczyk cofnięty został na lewą obronę. W końcówce na boisku pojawiło się jeszcze dwóch wysokich napastników: bardzo aktywny Kostorz oraz Parzyszek.

Mecz rozpoczął się od dominacji gości, lecz w 9. minucie dobrą sytuację miała Pogoń (niestety, dwóch szczecinian nawzajem sobie przeszkodziło), a w 12. minucie Biczachczjan strzelił obok bramki. W 20. minucie świetną interwencją popisał się Stipica po główce z bliska Petráška. Pięć minut później akcję rozpoczął nasz bramkarz, podając do Dąbrowskiego, a ten do Biczachczjana, który zagrał na lewe skrzydło do Grosickiego, zaś reprezentant kraju po rajdzie wbiegł w pole karne, położył dwóch obrońców i nie dał szans Kovačevićowi strzałem w tzw. długi róg. W 28. minucie Grosik zagrał do Kucharczyka, który odegrał mu piłkę zmyślnym lobem, lecz strzał z woleja skrzydłowego obronił golkiper. W 32. minucie Kucharczyk reklamował, że był faulowany przy szybkiej kontrze...

Druga połowa rozpoczęła się od rajdu Carlosa Silvy, który strzelił obok słupka, a chyba lepszym wyborem byłoby podanie. W odpowiedzi idealnie w tempo do długiej piłki zagranej przez Rundića wyszedł dopiero co wprowadzony na boisko Gutkovskis, który mimo asysty stoperów, strzałem lewą nogą w długi róg pokonał Stipicę. W 50. minucie mający już żółtą kartkę Żurawski zachował się trochę niesportowo, ale sędzia wykazał pobłażliwość. Trzy minuty później po plasowanej centrze Grosickiego i główce Kucharczyka udanie interweniował bramkarz Rakowa, a tylko w boczną siatkę dobijał Jean Carlos. Po chwili VAR rozpatrywał, czy częstochowianom należy się rzut karny, ale werdykt był szczęśliwy dla szczecinian. W 57. minucie po kontrataku Rakowa szczecinianie dwukrotnie zablokowali strzały przeciwników. Nieco tracący siły Grosicki zmienił skrzydło i w 70. minucie posłał piłkę nad bramkę. Raków objął prowadzenie w 78. minucie, gdy López poradził sobie z Zechem i pokonał Stipicę strzałem w długi róg. W doliczonym czasie gry dobrze spisujący się w ofensywie stoper Malec, który wcześniej zagrał sporo dobrych piłek na przedpole gości, znalazł się w dogodnej sytuacji, aby doprowadzić do remisu, ale strzelił nad bramką. Portowcy do samego końca atakowali, ze Stipicą włącznie, ale bez powodzenia i "kradnący" czas rywal zwyciężył. Ambicję szczecińskich piłkarzy docenili kibice, śpiewając po meczu: "Czy wygrywasz czy nie, ja i tak kocham cię, bo najlepsza w Polsce jest, Pogoń Szczecin MKS!". Szalikowcy pocieszali jeszcze, że "na mistrza Polski nadejdzie czas"... ©℗

(mij)