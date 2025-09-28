Piłka nożna. Porażka kobiecej Pogoni

Szczecinianki (a granatowo-bordowych strojach) uległy na Karłowicza GKS-owi Katowice. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Szczecińskie piłkarki na boisku przy ul. Karłowicza przez godzinę dotrzymywały pola aktualnym mistrzynią Polski, ale ostatecznie musiały uznać wyższość katowiczanek, a warto też dodać, że granatowo-bordowe nie wykorzystały dwóch rzutów karnych.

Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - GKS Katowice 0:2 (0:0); 0:1 Katarzyna Nowak (61), 0:2 Nicola Brzęczek (77).

W 57. minucie rzutu karnego nie wykorzystała szczecińska obrończyni Zuzanna Radochońska, której strzał obroniła kapitan gości Kinga Seweryn. Katowiczanki wyszły na prowadzenie cztery minuty później po golu Nowak, a podwyższyły prowadzenie w 77. minucie, gdy Brzęczek wykorzystała zagranie Klaudii Maciążek i pokonała Natalię Radkiewicz. W doliczonym czasie gry, drugą jedenastkę dla Pogoni nie wykorzystała Japonka Suzuka Yosue, strzelając nad poprzeczką. (mij)