Niedziela, 28 września 2025 r. 
Piłka nożna. Porażka kobiecej Pogoni

Data publikacji: 27 września 2025 r. 23:56
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 00:39
Piłka nożna. Porażka kobiecej Pogoni
Szczecinianki (a granatowo-bordowych strojach) uległy na Karłowicza GKS-owi Katowice. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

Szczecińskie piłkarki na boisku przy ul. Karłowicza przez godzinę dotrzymywały pola aktualnym mistrzynią Polski, ale ostatecznie musiały uznać wyższość katowiczanek, a warto też dodać, że granatowo-bordowe nie wykorzystały dwóch rzutów karnych.

Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - GKS Katowice 0:2 (0:0); 0:1 Katarzyna Nowak (61), 0:2 Nicola Brzęczek (77).

W 57. minucie rzutu karnego nie wykorzystała szczecińska obrończyni Zuzanna Radochońska, której strzał obroniła kapitan gości Kinga Seweryn. Katowiczanki wyszły na prowadzenie cztery minuty później po golu Nowak, a podwyższyły prowadzenie w 77. minucie, gdy Brzęczek wykorzystała zagranie Klaudii Maciążek i pokonała Natalię Radkiewicz. W doliczonym czasie gry, drugą jedenastkę dla Pogoni nie wykorzystała Japonka Suzuka Yosue, strzelając nad poprzeczką. (mij)

