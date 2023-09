Piłka nożna. Pomóżmy Dymkowi!

Robert Dymkowski na sierpniowym meczu piłkarek Pogoni. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę o godz. 17 na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego odbędzie się turniej charytatywny „Gramy dla Dymka", z udziałem czterech drużyn, w którym koledzy z boiska i kibice zbierać będą pieniądze na pomoc dla ciężko chorego byłego piłkarza Pogoni Szczecin Roberta Dymkowskiego.

Będzie możliwość obejrzenia na boisku gwiazd polskiej ekstraklasy, legendarnych zawodników z wicemistrzowskiej Pogoni z sezonu 2000/01, a także byłych reprezentantów Polski oraz pauzujące w ten weekend piłkarki nożne Pogoni, które jeszcze wiosną trenował Robert Dymkowski. Kibice, którzy pojawią się na stadionie będą mogli liczyć na wiele dodatkowych atrakcji.

Swój udział potwierdzili już m.in.: Radosław Majdan, Wojciech Tomasiewicz, Leszek Pokładowski, Dariusz Gęsior, Marek Walburg, Kazimierz Węgrzyn, Paweł Skrzypek, Jarosław Chwastek, Jacek Bednarz, Jacek Chańko, Dariusz Dźwigała, Bartosz Ława, Dariusz Szubert, Jerzy Podbrożny, Sergio Batata, Brasilia, Sergiusz Wiechowski, Daniel Dubicki, Tomasz Podobas, Maciej Kaczorowski, Piotr Mosór, Maciej Stolarczyk, Olgierd Moskalewicz, Jacek Kosmalski, Maciej Faltyński, Rafał Andruszko, Artur Bugaj, Edi Andradina, Grzegorz Niciński, Edward Lorens, Mariusz Kuras, Rafał Murawski, Piotr Świerczewski, Tomasz Hajto, Sławomir Peszko, Marek Citko, Dariusz Dziekanowski, Przemysław Kaźmierczak, Tomasz Frankowski, Michał Żewłakow, Marcin Żewłakow, Maciej Żurawski, Arkadiusz Głowacki, Marcin Baszczyński, Radosław Majewski, Paweł Kryszałowicz, Jacek Krzynówek, Sebastian Mila, Marcin Robak i Jakub Błaszczykowski

W środę w samo południe w klubowym budynku Pogoni odbyła się konferencja prasowa przed sobotnim meczem, a w spotkaniu z mediami wzięli udział główni organizatorzy wydarzenia - Dawid Trzeźwiński i Piotr Kołacki, a także współorganizator Maciej Stolarczyk i reprezentujący Pogoń Szczecin, Łukasz Biwan.

Cztery wymienione wyżej zespoły rozegrają pomiędzy sobą najpierw mecze półfinałowe, a następnie finał i spotkanie o trzecie miejsce. Kto zmierzy się z kim zostanie rozstrzygnięte w drodze losowania. Każdy mecz będzie trwał 20-25 minut.

- Chcemy, żeby kibice mieli trochę radości z oglądania poczynań zawodników na stadionie, więc nie planujemy ustawiać żadnych wyników, jak ma to czasem miejsce przy okazji rywalizacji charytatywnych - podkreślał M. Stolarczyk. - Ważna jest dla nas dobra zabawa i fakt, aby zgromadzeni na obiekcie kibice mieli szansę przyjrzeć się na boisku graczom, których kiedyś być może mieli okazję oglądać tylko w telewizji. Z Robertem przyjechaliśmy do Szczecina grać w piłkę, ale tak się nasze losy potoczyły, że zostaliśmy tu na stałe. Robert grał w Pogoni przez 12 lat. Strzelił dla niej 120 bramek, rozegrał około 300 meczów. Był jej kapitanem. To najlepiej obrazuje, o jak ważnej postaci mówimy.

- Wydarzenie nie ograniczy się tylko do rywalizacji na boisku - wspominał P. Kołacki. - Bramy stadionu będą otwarte dla kibiców od godziny 15. Na terenie obiektu od tej pory będzie można wziąć udział w zlocie aut, na którym pojawi się 60 samochodów. Ponadto najmłodsi będą mieli do dyspozycji dmuchańce czy zabawy organizowane przez PSFS. Chciałbym zaapelować, abyśmy zapełniali stadion jak najszybciej.

W walce z choroba, z którą zmaga się Dymek liczy się każdy grosz. Bilety-cegiełki w różnych cenach można kupić przez internet na stronie Pogoni lub w kasie za trybuną B (vis a vis Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży). Cały czas można też pomagać na internetowej stronie (https://zrzutka.pl/robertdymkowski).

(mij)