Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 14:39
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 14:48
Piłka nożna. Pomocnik z Leeds w Pogoni?
Formalnie grecki napastnik nadal jest zawodnikiem Pogoni. Fot. Ryszard PAKIESER  

Jeszcze nie poinformowano oficjalnie o definitywnym odejściu z ekstraklasowej Pogoni Szczecin czołowego napastnika Eftchymisa Koulourisa, a już w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o wzmożonej aktywności piłkarskiego klubu z Twardowskiego na transferowym rynku.

Podobno Pogoń bliska jest pozyskania 23-letniego angielskiego ofensywnego pomocnika Sama Greenwooda z Leeds United, który w ubiegłym sezonie grał na wypożyczeniu w Preston North End. Powrócił też temat zakupu 25-letniego napastnika Demokratycznej Republiki Kongo z obywatelstwem francuskim Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok. Na celowniku szczecinian jest też 26-letni pomocnik z Kosowa Donat Rrudhani występujący w Young Boys Berno, a mówi się również o 25-letnim niemieckim defensywnym pomocniku Florianie Flicku z 1.FC Nurnberg).

Niedawno od pierwszego zespołu portowców odsuniętych zostało dwóch młodych zawodników, którym w czerwcu przyszłego roku kończą się kontrakty z Dumą Pomorza, a mowa tu o napastniku Patryku Paryzku i pomocniku Macieju Wojciechowskim. Powodem przesunięcia ich do III-ligowego zespołu rezerw był fakt, że nie chcieli przyjąć propozycji klubu o przedłużeniu kontraktów. Decyzja władz Pogoni jest w pełni zrozumiała, bo zawodnicy są dopiero na dorobku i na etapie promowania, a jaka jest korzyść dla klubu z ogrywania w ekstraklasie piłkarzy, którzy za kilka miesięcy będą chcieli odejść za darmo...

Na szczęście Maciej Wojciechowski przedłużył umowę z Pogonią i kontrakt z utalentowanym, 18-letnim pomocnikiem obowiązuje teraz do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Liczymy, że podobny optymistyczny finał znajdzie sprawa z Paryzkiem.©℗

(mij)

1 Liga
2025-08-27 15:12:59
A czy on będzie umiał biegać po prawej stronie boiska jak grał a Anglii,? Chociaż z drugiej strony co to za różnica dla zespołu z 1 ligi po spadku z Ekstraklasy

