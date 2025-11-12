Piłka nożna. Polska z Holandią o mundial

Były portowiec Kryspin Szcześniak czeka na reprezentacyjny debiut. Fot. Pogoń Szczecin SA

W piątek o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz eliminacyjny piłkarskich mistrzostw świata, w którym Polska zmierzy się z Holandią, z którą na wyjeździe zremisowała 1:1.

REKLAMA

W przypadku pokonania pomarańczowych, nasz zespół zrówna się z nimi punktami, ale szansa na wyprzedzenie rywali jest znikoma, bo tym razem nie liczą się bezpośrednie mecze, lecz różnica bramek, którą Biało-Czerwoni mają zdecydowanie gorszą od Holendrów, a do rozegrania pozostanie już tylko ostatnia kolejka, w której na wyjeździe zmierzymy się z Maltą, a Holandia podejmie Litwę. Przypomnijmy, że I miejsce w grupie daje bezpośredni awans na mistrzostwa świata, ale wicelider będzie miał jeszcze szansę w barażach.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą (17 listopada o godz. 20.45 w Ta' Qali), zaś wśród wybrańców znalazł się kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, a ponadto powołania otrzymało trzech byłych portowców: Kryspin Szcześniak, Kacper Kozłowski oraz Adam Buksa. (mij)

TABELA GRUPY G

1. Holandia 16 22-3 5 1 0

2. POLSKA 13 10-4 4 1 1

3. Finlandia 10 8-13 3 1 3

4. Litwa 3 6-11 0 3 4

5. Malta 2 1-16 0 2 4

REKLAMA